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Vali Şıldak, seçim güvenliği için tedbirleri takip etti

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Vali Hasan Şıldak, sabahın ilk ışıkları ile birlikte güvenlik ve acil durumlar merkezinde seçim güvenliği ile ilgili gelişmeleri izledi. Vali Şıldak, il genelinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını ifade etti.

Vali Şıldak, güvenlik ve acil durumlar merkezine geçerek birim yetkililerinden seçim güvenliği ile ilgili bilgi aldı. Şıldak, gün içerisinde tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesini istedi. Ardından bir değerlendirme yapan Vali Şıldak, "İlimizde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başlamıştır. Bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerimizi üst seviyede almış bulunuyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Seçimlere katılan tarafların ve bütün vatandaşlarımızın hoşgörü ve olgunluk içindeki tutumlarıyla Şanlıurfa'da seçimleri huzur ortamında gerçekleştirmeyi temenni ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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