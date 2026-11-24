ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026 bir eser yılı oldu. Yıl sonuna kadar açılacaklarla birlikte 3 sektörde toplam 584,6 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 147 projeyi, milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komisyonda milletvekillerine bütçe üzerine sunum yaptı. Komisyon salonunda milletvekilleri ile tokalaşan Uraloğlu'na Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borçları üzerinden başlatılan icra takiplerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları hatırlatıldı. Bakan Uraloğlu, "Bu konuyla ilgili kısa bir sunumumuz var. Sizler bilgilendireceğiz" dedi.

'TOPLAM 1881 PROJEMİZ BULUNUYOR'

Bakan Uraloğlu, 2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısında bugünün fiyatlarıyla 355 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyledi. Bu yatırımların yaklaşık 2 trilyon dolarlık üretim etkisi oluşturduğunu belirten Uraloğlu, her yıl ortalama 1 milyon 200 bin kişiye de istihdam sağladığını ekledi. Bakan Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle 4 sektörde hayata geçirilen 77 projenin Türkiye'ye maliyetinin 51,8 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "Bu yatırımları bugün yapmak isteseydik 91,6 milyar dolar harcayacaktık. Doğru zamanda, doğru finansmanla ülkemize yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım maliyeti avantajı sağladık. Bugün yatırım programımızda 852 ana proje kapsamında toplam 1881 projemiz bulunuyor. Toplam 7,2 trilyon liralık yatırım portföyümüzün yüzde 37'sini gerçekleştirdik. Kalan 4,5 trilyon liralık yatırımla altyapımızı güçlendirmeye, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam ediyoruz. 2026 sene başı yatırım programımızda 562,7 milyar lira ödeneğimiz yer alıyordu. 2027 yılı yatırım teklifimiz yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar liraya yükselmiştir. Bu tutarın yüzde 52'sini demir yoluna, yüzde 37'sini kara yoluna ayırıyoruz" diye konuştu.

'YILLIK ORTALAMA 128 BİN İSTİHDAM HEDEFLİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin fırsatlarını, ulaştırma yatırımlarıyla üretime, ticarete ve istihdama dönüştürdüklerini belirterek, "Küresel ticarette artık hız, güven ve kesintisiz ulaşım öne çıkıyor. Ümit Burnu rotasında 45, Süveyş Kanalı'nda 35 gün süren taşımacılık, Kalkınma Yolu ile 25 güne, Orta Koridor ile yalnızca 18 güne iniyor. Bölgesel krizlerle stratejik önemi artan alternatif ticaret koridorlarına yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi küresel ticaretin güçlü ve rekabetçi bir lojistik merkezi haline getiriyoruz. Yatırımlarımızla Orta Koridor bağlantısallığımızı güçlendirirken, karbon emisyonlarını azaltmayı ve sınırda karbon düzenlemelerine uyumu önceliklendiriyoruz. Orta Koridor bağlantısallığımızı TRIPP Koridoru ile artırıyoruz. 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu Demir Yolu Hattı'yla Zengezur üzerinden Azerbaycan'a yeni bağlantı kurarak Türk dünyasıyla ekonomik iş birliğimizi ve bölgesel bağlantılarımızı güçlendireceğiz. Orta Koridor'un ülkemizdeki kesiminde 47,8 milyar dolarlık yatırımla 102 milyar dolarlık üretim etkisi, yıllık ortalama 128 bin istihdam ve 10 yılda 20,5 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedefliyoruz. Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki 78,5 milyar dolarlık yatırımla 10 yılda ekonomimize 61,5 milyar dolar katkı sağlamasını ve üretim ile lojistik merkezlerinin konumlandırılmasıyla yıllık ortalama 71 bin istihdam oluşturmasını öngörüyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ 32 ŞEHRİMİZE HIZLI TRENLE ULAŞMAK'

Bakan Uraluğlu, demir yolu yatırımlarına ilişkin, "Demir yollarımız, ecdadımızdan devraldığımız köklü bir miras ve Cumhuriyetimizin kalkınma hamlesinin öncü eserlerindendir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızı yeniden kalkınma hamlemizin merkezine taşıdık. 2002'de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Bugün 4 bin 724 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımız sürüyor. Demir yollarımızı projelendirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem yolcu hem de yük taşımacılığını güçlendiriyoruz. 2025 yılında 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşıdık. Artık kendi trenimizi kendimiz üretiyoruz. 13 milli elektrikli tren setimiz, 8 milli banliyö setimiz ve 40 E5000 lokomotifimiz raylarda. Ve şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz, 14 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak" dedi.

'KENT İÇİ RAYLI SİSTEM AĞI 882 KİLOMETREYE ULAŞIYOR'

Yurt genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun yüzde 43'ünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçirdiğini söyleyen Uraloğlu, "Bakanlığımızın üstlendiği kent içi raylı sistem ağı, yapım ve planlama aşamasındakilerle birlikte 882 kilometreye ulaşıyor. Hayata geçirdiğimiz 274,2 kilometrelik banliyö hatlarımızla şehir içi ulaşımın ana omurgasını güçlendirdik. Banliyö hatlarımıza ilaveten, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya'da hayata geçirdiğimiz metro ağırlıklı projelerimizle 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduk" diye konuştu.

'292 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞA ETTİK'

Uraloğlu, kara yolu yatırımlarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet sunuyoruz. 2002'de başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle 6 bin 101 kilometrelik ağı yaklaşık 5 katına çıkardık. Otoyol uzunluğunu 3 bin 848 kilometreye, köprü ve viyadükleri 838 kilometreye, tünelleri ise 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttik. Bu yatırımlarla ortalama seyahat hızını saatte 40 kilometreden 88 kilometreye çıkararak şehirlerimizi, üretim merkezlerimizi ve limanlarımızı daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde bağladık. 30 Ocak 2026 tarihinde bölünmüş yol ağımızda 30 bin kilometre eşiğini aşarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Yıl içerisinde 292 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Hizmette olan 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağımızın 2 bin 282 kilometresini kamu kaynaklarıyla, bin 566 kilometresini ise kamu-özel iş birliği modeliyle milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de hizmete gireceğini ve artık kredi kartı komisyonu alınmayacağını belirterek, yapay zeka destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süresi sağlayacaklarını söyledi.

'HAVALİMANI SAYIMIZI 60'A ÇIKARACAĞIZ'

Hava yolu yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayımızı 81'den 175'e çıkardık. 247 milyon yolcuyla ülkemiz, Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci sıradadır. Sekiz yaşına giren İstanbul Havalimanımız açıldığı günden bu yana 490 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi. Yolcu trafiğinde Avrupa'da, küresel bağlantı merkezi olarak ise dünyada birinci sıradadır. Havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkararak son 24 yılda iç hat uçuş noktası sayımızı yüzde 123 artırdık. Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. İki yaşındaki Çukurova Havalimanımız açıldığından bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 297 milyon avro gelir elde edeceğiz. Antalya Havalimanımızın kapasitesini 35 milyondan 82 milyon yolcuya çıkardık. Bu yatırımın bedeli 1,3 milyar avro; devletimiz ise bu havalimanından 8 milyar 555 milyon avro gelir elde edecek. Deniz üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız 4 yılda 4,9 milyon, Ordu-Giresun Havalimanımız ise 11 yılda 10,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Samsun Çarşamba Havalimanımıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal kazandırıyoruz. Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımızla havalimanı sayımızı 60'a çıkaracağız" dedi.

'14 MİLYON TEU KONTEYNER ELLEÇLEYEREK REKORLAR KIRDIK'

Uraloğlu, bakanlığın denizcilik faaliyetlerinde ilişkin ise "Liman tesisi sayımız 218'e ulaştı. 2025'te limanlarımızda 553 milyon ton yük ve 14 milyon TEU konteyner elleçleyerek rekorlar kırdık. Tersane sayımızı 37'den 85'e, yat limanı kapasitemizi 8 bin 500'den 26 bine çıkardık. Mavi Vatan'ımızın deniz yetki alanlarında haklarımızı korumaktan asla taviz vermeyeceğiz. Boğazlardan elde ettiğimiz geliri son 4 yılda yıllık 38 milyon dolardan 259 milyon dolara çıkardık" diye konuştu.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifinin, 2026'ya göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar lira olduğunu ifade ederek, "2026 bir eser yılı oldu. 3 sektörde toplam 584,6 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 147 projeyi, yıl sonuna kadar açılacaklarla birlikte milletimizin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı