ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Atatürk'ü anma mesajı yayımladı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, mesajında, Atatürk'ün öncülüğünde hayata geçirilen ilkeleri ve devrimleri korumanın onurunu yaşadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını sürdürecektir. Atatürk, Türk milletinin ötesinde, dünya üzerindeki mazlum milletlerin lideri olarak görülmektedir. Atatürk, bir ülkenin onurunu koruyarak çağdaş bir Cumhuriyet'e dönüştürebileceğini tüm dünyaya göstermiştir ve bu mirası ebediyete taşımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 85 yıl önce aramızdan ayrılmasını, millet adına saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onun büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir emanet olarak değerlendiriyorum. 10 Kasım 1938'den bu yana Atatürk'ü her geçen gün daha fazla özlüyorum ve daha derinlemesine anlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.