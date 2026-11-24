TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik eleştiri ve iddiaları anımsattı.

Kaya, "Yıllardır 'devletin cebinden beş kuruş çıkmadan yol yapıyoruz' diyerek savunduğunuz Yap, İşlet, Devret modeli ve kamu bütçesi üzerindeki garanti yükü yetmezmiş gibi yurttaşları dolandıran bir tezgah kurulmuş." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da ulaşım sorunlarının yaşandığını dile getiren Kaya, uçak seferlerinin yetersiz, bilet fiyatlarının ise yüksek olduğunu söyledi.

Kaya, Ankara'dan Antalya'ya gidiş dönüş bilet fiyatı 3 bin lira iken Diyarbakır'da tek yönlü uçuşlar için 3 bin liradan fazla ücret alındığını ifade etti.

Milletvekili Kaya, seferlerde çeşitli gerekçelerle meydana gelen aksamalar nedeniyle vatandaşların havalimanlarında saatlerce beklemek zorunda kaldığını da dile getirdi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, hükümetin yatırımlarına değinerek, 2003'ten 2026 Ekim ayı sonuna kadar ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen yatırım tutarının 13 trilyon 560 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Bu yatırımların 2 trilyon 866 milyar liralık kısmının son 4 yılda gerçekleştirildiğini aktaran Gülsoy, bunun ulaştırma altyapısına verdikleri önemin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin 278 kilometreye, otoyol ağımızı ise 3 bin 848 kilometreye ulaştırdık. Bu yatırımlarla yalnızca yollarımızı genişletmedik, trafik güvenliğini artırdık, seyahat sürelerini kısalttık ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdık. Bölünmüş yol yatırımlarımız sayesinde yıllık yaklaşık 408 milyar liralık akaryakıt ve iş gücü tasarrufu da sağlamış olduk. Demir yolunda önemli mesafeler katettik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğumuzu ise 2 bin 604 kilometreye çıkardık. Havacılıkta ise 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayımızı 2025 yılı sonunda 247 milyona ulaştırdık. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik."

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bütçedeki her bir liranın kamu yararına dönüşmesini önemsediklerini, iktidarın politikalarını da buna göre değerlendirdiklerini vurguladı.

HGS'ye yönelik iddiaları hatırlatan Karaca, konuyla ilgili daha önce kanun teklifi verdiklerini, tekliflerinin reddedildiğini, kanun tekliflerinin kabul edilmesi durumunda böyle bir sorunun yaşanmayacağını savundu.

"Temerrüde düşmeden faiz artışlarıyla vatandaşı soyan bir HGS vurgunuyla karşı karşıyayız." diyen Karaca, "Bugüne kadar kaç icra dosyası, kaç kişi icraya verildi? Ne kadar para tahsil edildi?" sorularını yöneltti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya merkezdeki şehir içi ulaşımda yaşanan trafik sıkışıklığının Konyalı vatandaşları canından bezdirdiğini, yağmur ve kar yağdığında ise vatandaşların daha da zor durumda kaldığını söyledi.

Konya Çevre Yolu Projesi için ilk adımın 2011 yılında atıldığını, yapımına 2014 yılında başlandığını ancak halen tamamlanamadığını aktaran Kalaycı, "Konya Çevre Yolu Projesi'ne Afyonkarahisar yolu ile Beyşehir ve Seydişehir yolu arasındaki kesimi yatırım programına alınacak mıdır?" diye sordu.

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattının 2011'de, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattının ise 2022'de hizmete açıldığını anımsatan Kalaycı, "Ancak Konya-Ankara seyahati daha önce bir saat 45 dakika sürerken ve kısa sürede bir saat 15 dakikaya düşeceği ifade edilmişken, yüksek hızlı tren bu yıl düşük hızlı trene dönüşmüş, 2 saat 30 dakika sürer hale gelmiştir. Mübarekler sanki otobüse döndüler. Bu gecikmeler yolcuların planlarını altüst etmiş, işlerini aksatmıştır, haklı olarak da tepki gösterilmektedir. Konya-Ankara arasında dağ, göl, ırmak yok, dümdüz alan ama tren 200 kilometreyi geçemiyor. Yüksek hızlı trene ne oldu? Hızının artması beklenirken tren neden yavaşladı? Trenler eski hızına hatta söz verildiği üzere daha fazlasına ne zaman ulaşacaktır?" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, HGS ile ilgili iddialara değinerek, hükümeti eleştirdi.

Türkeş, "HGS kapsamında kaç vatandaş hakkında icra takibi başlatılmış? Kaç dosyada hatalı veya haksız tahsilat tespit edilmiştir? Vatandaşlardan haksız tahsil edildiği tespit edilecek tutarların tamamı faiziyle iade edilecek mi? Özel otoyol işletmecileri ve tahsilat süreçlerinde görev alan şirketler hakkında hangi idari yaptırımlar uygulanmıştır? Bakanlığınızın bünyesinde bu süreçleri denetlemekle görevli kamu görevlileri hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? HGS sisteminin bağımsız bir denetime tabi tutulması ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak mıdır?" sorularını yöneltti.

Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yapılan eserlerden değil Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin finansman modeli ve bu modelin maliyetlerinden rahatsız olduklarını kaydetti.

KÖİ projelerine Hazineden 2025'te 85 milyar lira, 2026'da 101 milyar lira, 2027'de ise 134 milyar lira para ödeneceğini aktaran Bakırlıoğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçesi 514 milyar lira. 2027 yılında KÖİ projelerine yapılacak garanti ödemeler 134 milyar lira yani neredeyse Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçesinin yüzde 25'i. Bunu açıklamanız lazım." ifadelerini kullandı.

HGS ile ilgili iddiaları anımsatan Bakırlıoğlu, "Yurttaşlarımız çok ciddi bedeller ödemek zorunda kalıyor. Dört katına kadar çıkan cezalar, icra masrafları, avukatlık masrafları... Bu özel şirketlerin icra işlerini yapan avukatlara, hukuk bürolarına bakıyorsunuz, hep tanıdık insanlar var. Fon vurgununda da eski bakanların ve eski bakan evlatlarının isimleri vardı." dedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin 761 milyar 412 milyon olduğunu anımsattı.

Kısacık, "2027'de faize 3 trilyon 975 milyar lira ödeyeceğiz yani 2027 yılında faize ödeyeceğimiz para, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi bir bakanlığın bütçesinin yaklaşık 5,22 katı. Daha da acısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bir yıllık bütçesini bir avuç çete bir kalemde çalmış." diye konuştu.

Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlıyor.

Kaynak: AA