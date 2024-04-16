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Türkiye, RACVIAC'ın 51. MAG toplantısına ev sahipliği yapacak

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RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Çok Uluslu Danışma Grubu (MAG) Dönem Başkanlığını 2024 yılı için üstlen Türkiye, 17-18 Nisan tarihlerinde yapılacak olan 51. MAG toplantısına ev sahipliği yapacak.

RACVIAC - Güvenlik İşbirliği Merkezi Çok Uluslu Danışma Grubu (MAG) Dönem Başkanlığını 2024 yılı için üstlenen Türkiye, 51. MAG toplantısı 17-18 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, RACVIAC, bölgesel Güven ve Güvenlik Arttırıcı Önlemlerin (GGAÖ) uygulanmasında Güneydoğu Avrupa ülkelerine eğitim desteği sağlamak, silahların kontrolü ve GGAÖ alanında bölgesel diyalog ve işbirliğine zemin oluşturmanın yanı sıra bölge ülkelerini gelecekte akdedebilecekleri çok taraflı silahların kontrolü antlaşmalarına katılmaya hazırlayarak bu antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini uygulamalarına yardımcı olmayı hedeflendiği belirtildi.

Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan RACVIAC'ın asli üyeleridir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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