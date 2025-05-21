Türkiye, NATO'nun Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı'na Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye, NATO'nun Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı'na Ev Sahipliği Yaptı
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da gerçekleştirilen Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı'nda Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini ve NATO'ya olan katkılarını paylaştı. Dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi konularda Türkiye'nin stratejik hedeflerine vurgu yapıldı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen Multi Domain Operations (MDO) Conference 2025 etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara'da ev sahipliği yaptığımız Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı'nda; savunma sanayiimizin çok alanlı kabiliyetlerini, NATO'ya sunduğumuz katkıları ve teknoloji vizyonumuzu paylaştık. Müttefiklik ruhunun gereği; güvenlik tehditlerine birlikte çözüm üretirken, kısıtlayıcı uygulamalardan uzak, yapıcı bir iş birliği zeminini savunuyoruz. Dijital dönüşümden yapay zekaya, bulut mimarisinden uyumluluk ve çevik mühendisliğe uzanan temel eksenler ise bizim için sadece kavramsal değil, tüm projelerimizde operasyonel önceliklerdir. NATO'ya; sahada kanıtlanmış teknolojilerimizle, genç ve dinamik savunma sanayi ekosistemimizle hizmet etmeye hazırız. Bu stratejik konferansa öncülük eden NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'na (ACT) ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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