ÇANAKKALE - Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 Eylül'de başlıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"nin 16 Eylül-23 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da gerçekleştirilecek festivallerle çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını söyledi.

Çanakkale'de de Troya Kültür Yolu Festivali'nin gerçekleştirileceğini anlatan Bülent Turan, "Çanakkale'miz bir tarih, turizm, orman, sanayi kenti. Aynı zamanda bir kültür kenti. Biz Kültür kenti olmasını çok değişik nedenlerle gündeme getirdik. Eski yıllarda Mehmet Akif Ersoy evinin yapılması gibi, Troya Kültür Yılı ilan edilmesi gibi çok farklı ulusal etkinliklerimiz oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'ye hatta dünyaya örnek bir festivali açmaya hazırlanıyoruz. Çanakkale'de 16-25 Eylül tarihleri arasında 'Troya Kültür Yolu' festivali adıyla 40'tan fazla mekanda seminerler, tiyatrolar, sinemalar, sergiler olacak, konserler olacak." dedi.

Çanakkale'nin en özel mekanlarında etkinliklerle festivalin hayat bulacağına işaret Turan, şöyle devam etti:

"Troya'sından Assos'una kadar, Biga'dan Bayramiç'e kadar her ilçede farklı etkinliklerde bir kültür atmosferi yaşanacak. Emeği geçen başta Kültür Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgililere şimdiden teşekkür ediyorum. Bu güzel zamanı değerlendirmek içinde tüm Çanakkalelileri, tüm misafirlerimizi bu etkinliklere davet ediyorum."