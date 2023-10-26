TÜGVA binasına düzenlenen bombalı saldırı davasında karar: Sanık 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan sanık Besra Yalçın hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyetin kararıyla, sanık 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne 21 Nisan 2022 tarihinde sabah saatlerinde el yapımı patlayıcı bırakarak saldırı düzenlediği iddiasıyla Besra Yalçın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Besra Yalçın ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Besra Yalçın'ın sevgilisi olduğu öne sürülen Kazım Çağlar duruşmada tanık olarak dinlendi. Çağlar, "Besra ile duygusal bir bağımız vardı. Anneme bakıcılık yapıyordu o vasıta ile tanıştık. Aramızda sadece gönül bağı vardı. Siyasi bir şey konuşmadık" dedi.

Hakim, tanık Kazım Çağlar'a sanık ile arasında geçen mesajlaşmaları sormasının üzerine, "Onun bir rahatsızlığı vardı. Bazen temizliğe falan gidiyordu. O konuşma geçtiğinde ben yurt dışındaydım. Yazışmadan sonra kendisini aramadım. Mesaj gözaltına alınmadan önceydi. Mesajda yapacağı karanlık işler hakkında ne iş yapacağını söylemedi. Sonra şaka yaptığını söyleyince bende üstüne gitmedim" diye konuştu.

"Ben şaka yaptım kendisi ciddiye aldı"

Tanığın beyanları üzerine son savunmasını yapan sanık Besra Yalçın, "Sağlık problemim ve kredim vardı. Ben şaka yaptım kendisi ciddiye aldı" dedi.

20 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Besra Yalçın'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'kamu malına zarar vermek' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak' suçlarından toplamda 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 21 Nisan'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın temsilciliğine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 05.55 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı, olay yerini gösteren kameraların incelenmesi sonucu dış görünüş itibari ile kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Olay yerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemenin de yer aldığı iddianamede, patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, tespit edilen şüpheli Besra Yalçın'ın 2019-2020 yıllarında Irak'a çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu, hafıza kartında bulunan notlarda PKK/KCK kamplarından bahsedildiği, örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı, terör örgütünün parti programı ve Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü ile ilgili örgütsel dokümanların olduğu ve şüphelinin Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü üyesi olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Besra Yalçın'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak', 'kamu malına zarar vermek' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.