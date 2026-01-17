Trump, Grönland'ın satın alımına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi yaptırımı uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı satın almasına yönelik planlarına karşı çıkan Avrupalı ülkelerle yaşanan siyasi krize ilişkin yeni açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Danimarka'yı, Avrupa Birliği'nin (AB) tüm ülkelerini ve diğer ülkeleri, onlara gümrük vergileri ya da herhangi bir başka bedel uygulamadan, uzun yıllar boyunca fiilen sübvanse ettik. Artık, yüzyıllar sonra, Danimarka'nın karşılığını verme zamanı gelmiştir. Dünya barışı tehlikededir" dedi.

" Danimarka'nın savunması iki kızaklı köpek ekibinden ibaret"

Çin ve Rusya'nın Grönland topraklarını elde etmek istediğini öne süren Trump, " Danimarka'nın bunun hakkında yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda tüm savunma unsurları yalnızca iki kızaklı köpek ekibinden ibaret, bir tanesi de yakın zamanda eklendi. Bu oyunda yer alabilecek ve bunu çok başarılı bir şekilde yapabilecek tek ülke ABD'dir. Özellikle ABD'nin ve dünyanın genelinin ulusal güvenliği söz konusu olduğundan, kimse bu topraklara dokunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi yaptırımı

Trump, diğer Avrupalı ülkelerin Grönland'da çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirterek, "Öte yandan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya, amaçları bilinmeyen şekilde Grönland'a gitmiştir. Bu durum, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması açısından son derece tehlikelidir. Çok tehlikeli bir oyun oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmayan bir risk seviyesini devreye sokmuştur. Bu nedenle, küresel barış ve güvenliği korumak adına, bu potansiyel olarak son derece tehlikeli durumun hızlı ve kesin bir şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Grönland konusundaki tutumları nedeniyle söz konusu Avrupa ülkelerine yönelik yaptırım uygulanacağını belirterek, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacak ve ödenmesi gerekecektir" dedi.

Trump, Grönland'ın satın alınmasına ilişkin, "ABD, bu işlemi 150 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok ABD başkanı iyi niyetlerle bunu denemiştir ancak Danimarka her zaman bu durumu reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Altın Kubbe sistemi, ancak Grönland sisteme dahil edilirse verimlilikle çalışabilir"

Trump, ABD'nin savunma sanayindeki yatırımlarına ve "Altın Kubbe" hava savunma sistemi projesine değinerek, Grönland topraklarının ABD'nin savunma sistemleri için son önemli bir statüye sahip olduğunun altını çizdi. Trump, "Satın alma işlemine yönelik ihtiyaç, Altın Kubbe ve saldırı ile savunma alanındaki modern silah sistemleri nedeniyle özellikle önem kazanmıştır. Kanada'nın muhtemel korunması da dahil olmak üzere, Altın Kubbe ile ilgili güvenlik programlarına şu anda yüzlerce milyar dolar harcanmaktadır. Bu son derece muhteşem fakat son derece karmaşık sistem, açıların, ölçülerin ve sınırların gerekliliği nedeniyle, ancak bu topraklar sisteme dahil edilirse en yüksek potansiyel ve verimlilikle çalışabilir. ABD, onlarca yıl boyunca sağladığımız azami koruma da dahil olmak üzere, kendileri için bu kadar büyük risk teşkil eden Danimarka ve/veya bu ülkelerden herhangi biriyle derhal müzakereye açıktır" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON