TİP Artvin İl Örgütü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı

UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi Artvin İl Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırısını Hopa'da protesto etti. TİP İl Sekreteri Öznur Altunkaya, "Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayımlamak değil. İsrail'le ticaret alanında, güvenlik alanında iş birliğine devam edip, İsrail Büyükelçisine nota dahi vermeyip kınama mesajları yayımlamak ikiyüzlülüktür. AKP'yi uyarıyoruz; Irak'ın işgalinde ABD'nin ortağı olmaya çalıştınız bu halk size izin vermedi. ABD'yle birlikte Suriye'yi yakıp yıkmaya kalktınız, kabul etmedik. Bugün de bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz" dedi.

TİP Artvin il örgütü, İsrail'in Filistin'e yönelik sivil halkı hedef alan saldırılarını kınamak için bir araya gelerek açıklama yaptı. Hopa İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen açıklamada, TİP İL Sekreteri Öznur Altunkaya konuştu.

Altunkaya, "Bugün yapılması gereken somut adımlar atmak, yaptırım uygulamaktır. Bölgemizi kan gölüne çeviren ABD'nin İncirlik'te, Kürecikte üslenmesini kabul etmiyoruz. Bu üsler derhal kapatılsın. İsrail'le ilişkiler kesilsin. Her tür anlaşmaya son verilsin. Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Kürtler, Türkler, Ermeniler olarak biz bölge halkları kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz" dedi.

"FİLİSTİNLİLERİ YURTSUZ, SUSUZ VE İLAÇSIZ BIRAKAN İSRAİL'İ LANETLİYORUZ"

Öznur Altunkaya şunları söyledi:

"Arkasına emperyalist güçleri alan İsrail, modern tarihin en kanlı katliamlarına devam ediyor. Gazze'de dün El Ehli hastanesini hedef alan, 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı bir insanlık suçudur. Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti. Hastane vuran, etnik temizliğe girişen, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren, Filistinlileri yurtsuz, susuz ve ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz. İsrail savaş aygıtı, bu katliamlarında yalnız değil. Emperyalist ABD, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde çünkü İsrail onlar için büyük bir askeri üs çünkü emperyalist Ortadoğu politikalarının merkezinde işgalci İsrail'i korumak var. Hem de halkları yok etmek pahasına. Yalnız ABD değil, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Filistin bayrağı taşımayı dahi suç hale getirmeye çalışan bu iş birliğine lanet olsun. Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayımlamak değil. İsrail'le ticaret alanında, güvenlik alanında iş birliğine devam edip, İsrail Büyükelçisine nota dahi vermeyip kınama mesajları yayımlamak ikiyüzlülüktür. AKP'yi uyarıyoruz; Irak'ın işgalinde ABD'nin ortağı olmaya çalıştınız. Bu halk size izin vermedi. ABD'yle birlikte Suriye'yi yakıp yıkmaya kalktınız. Kabul etmedik. Bugün de bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz.

"ABD'NİN İNCİRLİK'TE, KÜRECİK'TE ÜSLENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Bugün yapılması gereken somut adımlar atmak, yaptırım uygulamaktır. Bölgemizi kan gölüne çeviren ABD'nin İncirlik'te, Kürecikte üslenmesini kabul etmiyoruz. Bu üsler derhal kapatılsın. İsrail'le ilişkiler kesilsin. Her tür anlaşmaya son verilsin. Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Kürtler, Türkler, Ermeniler olarak biz bölge halkları kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Hiçbir halkın bir diğerine düşmanlığı yok. Olamaz! Dünyanın dört bir yanında bütün halklar, devrimci, ilerici güçler işgal politikalarına karşı duruyor. Halklara düşmanlık edenler emperyalistlerdir. Onların işbirlikçileridir. Halkları birbirine düşürmeye çalışanlara, düşmanlık tohumları atanlara, silah tüccarlarına lanet olsun. Ortadoğu'da yayılmacı emelleri olanlara lanet olsun. Biz dil farkı, din farkı bilmeyiz. Biz halkların kardeşliğinden, barıştan yanayız. Biz Filistin'in direnişinden yanayız. Kahrolsun emperyalistler, eli kanlı katiller ve onların işbirlikçileri! Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın özgür Filistin."