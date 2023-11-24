TİHEK, Filistin'deki İnsan Hakları İhlallerini İnceleyecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek ve raporlamak için bir komisyon oluşturduğunu duyurdu. Toplanacak verilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşılacağı belirtildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "Kurumumuz Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini inceleme ve raporlama komisyonu oluşturdu. Toplayacağımız verileri, raporlamaları Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşacağız." dedi.

TİHEK'te düzenlenen kurumun Gazze'deki durumla ilgili faaliyetleri hakkındaki bilgilendirme toplantısında konuşan Kılıç, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında insani kriz yaşandığını dile getirdi.

TİHEK'in, insan hakları kurumları başta olmak üzere uluslararası toplumu duyarlı olmaya çağırdığını aktaran Kılıç, Gazze'de işlenen insanlık suçundan en fazla çocuklar ve kadınların etkilendiğini söyledi.

Avrupa Birliği bölgesindeki akran kuruluşlara yaptıkları çağrının olumlu yanıt almadığını belirten Kılıç, global ölçekteki ulusal insan hakları ağına yaptıkları çağrıdan ise olumlu tepki aldıklarını belirtti.

"Toplayacağımız verileri Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşacağız"

TİHEK Başkanı Kılıç, Gazze'de yaşananlara ilişkin Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun başkanıyla temas halinde olduklarını, kendilerine iletilmek üzere bölgedeki insan hakları ihlallerine ilişkin veri ve belge toplamalarını talep ettiklerini kaydetti.

Kurum bünyesinde bu konuda çalışma yapmak üzere komisyon oluşturulduğunu belirten Kılıç, "Kurumumuz Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini inceleme ve raporlama komisyonu oluşturdu. O komisyonumuz faaliyetlerini sürdürüyor hem ulusal hem uluslararası düzeyde. Evrensel yargı yetkisine müdahillik çerçevesinde toplayacağımız verileri, raporlamaları Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşacağız." diye konuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuyla bölgeye bir çalışma ziyareti planladıklarını da belirten Kılıç, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç, komisyon faaliyetleri çerçevesinde hazırlayacakları raporu farklı dillere de tercüme ederek yayımlayacaklarını, ayrıca yurt içinde de çeşitli etkinlikler planladıklarını söyledi.