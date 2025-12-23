Ticaret Bakanı Bolat: "Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak her daim iş birliği yapmaya hazırız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü'de gerçekleştirilen 2. Türkiye- Azerbaycan Yatırım Forumu'nun açılış konuşmasında "Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak her daim iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

Bakan Bolat, Azerbaycan'ın başkenti Bakü temasları kapsamında, Türkiye- Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan'da İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO) tarafından gerçekleştirilen, 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katıldı.

"Orta Koridor Azerbaycan ve Türkiye'den geçerek dünya ticaretinde bir hızlandırma etkisi yapacak"

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk iş adamının katıldığı forumun açılışında konuşan Bakan Bolat, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tarihin en iyi dönemini yaşamakta olduğunu belirterek, "Tek millet iki devlet anlayışıyla kardeş iki ülkenin ilişkileri saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'in liderliklerinde gerçekten en üst düzeye çıkmış bulunmakta. Siyasi alanda, diplomaside ekonominin her alanında enerji, ulaştırma, tarım, ticaret, sanayi ve de eğitimde, kültürde, turizmde, sosyal alanda her alanda zirve dönemini yaşamakta. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuştuğundan bu yana Türkiye olarak Azerbaycan ilişkilerimizin böylesine yüksek düzeylere ulaşması ve Azerbaycan'ın kaydettiği büyük başarılar hepimizi sevindirmekte gururlandırmaktadır" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin enerjide çok büyük mesafeler kaydettiğini belirten Bolat, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı ve TANAP Doğalgaz Boru Hattı, TAP Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projeleri ilişkilerimize çok büyük altyapı katkıları yaptı. Ticaretimiz de benzer bir şekilde çok hızlı bir gelişme gösterdi. 2016'dan bu yana Türkiye Azerbaycan ticareti 2,4 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldi. Yani üç katından fazla 3,5 katı bir artış gösterdi. Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye Azerbaycan'ın ihracatında ikinci sıraya yükseldi" diye konuştu.

"Türkiye'de 3 bin Azeri şirkete ev sahipliği yapıyoruz"

Hedeflerinin karşılıklı ticarette birinci sıraya yükselmek olduğunu söyleyen Ömer Bolat, "Çünkü Azerbaycan bizim gerek bağımsız devletler topluluğu ülkelerine gerekse de özellikle Türk dünyası cumhuriyetlere, ülkelere ulaşmamızda zaten çok önemli bir kavşak noktasında bulunmakta ve bu enerji hakları ve inşallah çok yakında tamamlanmasını ümit ettiğimiz Zengezur koridoruyla hazar geçişli olarak Türkiye'nin Orta Asya'ya ve Uzak Doğu'ya hızlı bir şekilde ulaşımı mümkün olacak ve aynı şekilde Orta Koridor Azerbaycan ve Türkiye'den geçerek dünya ticaretinde bir hızlandırma etkisi yapacak ve bölgedeki ülkeler ve şehirlerde çok büyük bir ticaret ve üretim yatırım canlanması meydana gelecek" ifadelerini kullandı.

Ticaretin en önemli kilit açan unsurlarından birinin de yatırımlar olduğunu belirten Bolat, "Bu forumun konusu da yatırımlar. Gerek Türk ve Azeri siyasi yetkililer ve bürokratlar, kamu temsilcileri, gerekse iş insanları, projeleriyle bunları bugün burada konuşacaklar, paneller var; finans, enerji, ulaştırma, tarım, eğitim alanlarında çok önemli bakan yardımcılarımız ve özel sektör başkanları bu konuda görüşlerini ortaya koyacaklar. Projeler, sunumu ve B2B ikili iş görüşmeleriyle dolu dolu verimli bir Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu gerçekleşecek. Yatırımcılarımız çok önceden hızlı bir şekilde karşılıklı olarak giriş yaptılar. Türkiye-Azerbaycan toplam yatırımları 39-40 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de 3 bin Azeri şirkete biz ev sahipliği yapıyoruz. Azerbaycan'da yedi bin Türkiye'den gelen şirkete ev sahipliği yapıyor. ve kamu otoriteleri ve piyasa gelişmeleri düzenlemeler noktasında gerçekten uyumlu bir ilerleme var" diye konuştu.

"Türkiye olarak Azerbaycan'ın zengin doğal kaynaklarının da dünyaya pazarlanmasında önemli bir kavşak ülke konumundayız"

Yatırımlar arttıkça ticaretin de artmakta olduğunu belirten Bolat, "Bunu her yerde gördük. O yüzden bu forumun da amacı ve bizim de hükümetler ve liderlerimizin amaçları da karşılıklı yatırımlarının daha fazla artmasını sağlamak. Azerbaycan ekonomisinin enerji kaynaklarında diğer alanlara tarımda, sanayide çeşitli sektörlere ekonomisini çeşitlendirme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Zaten bu yatırımlar da bu doğrultuda doğru adımlar olmakta. Biz de Türkiye olarak Azerbaycan'ın zengin doğal kaynaklarının da dünyaya pazarlanmasında önemli bir kavşak ülke konumundayız. Aynı zamanda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki 23 yılda 7,5 katı büyüyen milli geliri 1.5 trilyon doları aşan milli geliriyle dünya pazarlarına açılmakta, Azerbaycanlı iş insanları için de büyük fırsatlar sunmaktayız. Gerek Afrika ve Orta Doğu'ya gerekse Gümrük Birliği'yle 30 yıldan bu yana ekonomik entegrasyon içinde olduğumuz Avrupa Birliği'nin 27 ülke pazarlarına Azeri yatırımcılar iş insanları Türkiye üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Ukrayna'da, Suriye'de Suudi Arabistan gibi, Irak gibi müteahhitlik yatırımlarının en yüksek düzeyde olduğu ve bugünden sonra olması beklenen ülkelerde de müteahhitlerimiz iş birliği yapabilirler. Gerek finans iş birliği gerekse inşaat sektöründeki iş birliklerine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve bu çerçevede özellikle de Türkiye'nin dünyada yarım trilyon dolardan fazla 550 milyar doları aşan 12 bin 600 aşan projelerle dünya çapında bir başarıları ve saygınlıkları var. Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Bugüne kadar 560'a yakın projeyle Azerbaycan'da ve özellikle hürriyetine kahraman Azeri ordusunun ve şehitlerinin başarısıyla kavuşan kavuşturulan Karabağ'ın yeniden inşasında 5 milyar dolardan fazla projelerle katkıda bulundular. Şimdi sanayi ve tarım yatırımlarıyla da Karabağ'ın yeniden ekonomisinin canlandırılması için de biz Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri olarak iş birliği yapıyoruz" dedi.

"Liderlerimiz 2021'deki Şuşa beyannamesiyle iki ülke arasında tam bir müttefiklik ittifak ilişkisini kurdular"

Karma Ekonomi Komisyonu'nunda mükemmel bir çalışma yaptığını dile getiren Bolat, "Biz ilgili bakanlıklar olarak üzerimize düşen görevleri ve aldığımız talimatları inşallah bir dahaki bir yıl sonraki Karma Ekonomi Komisyonu toplantısına kadar yerine getireceğiz. Tercihli ticarette de iyi gidiyoruz ve serbest ticaret anlaşması konusunda da teknik heyetlerimiz karşılıklı görüşmelerini sürdürüyorlar. İnşallah bu çabalarla ve özel sektörün öncülüğünde ve biz kamu kesiminin siyaset otoritelerinin de yol açıcı çalışmalarıyla ve reformlarla ve iş birliği anlaşmalarıyla Türkiye Azerbaycan ekonomik ilişkilerini tam ittifak düzeyine hep birlikte çıkaracağız. Liderlerimiz 2021'deki Şuşa Beyannamesiyle iki ülke arasında tam bir müttefiklik ittifak ilişkisini kurdular ve bizler de iktisat bakanlıkları ticaret bakanlıkları olarak ekonomik alanda tam entegrasyon için gerekli düzenlemeleri çalışıyoruz ve bir bir hayata geçiriyoruz. Özel sektörlerimizden de birbirlerine güvenmelerini ve Azerbaycan'da ve Türkiye'de iş birliklerini ve üçüncü ülkelerde iş birliklerini arttırmalarını kuvvetle tavsiye ediyoruz. Bizler de yardımcı olacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu

"Büyük şirketler bugün yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlamaktadır"

Türkiye ve Azerbaycan'ın liderliğiyle Türk dünyası artık ekonomik bütünleşme dönemine girmiş olduğunu belirten TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, "Bu sürecin merkezinde iş dünyamız, girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız bulunmaktadır. TÜİB'in rolu güçlü ekonomi güçlü devlet anlayışıyla hareket eden Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği olarak bizler iki kardeş ülke arasındaki ekonomik sosyal kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sunmayı temel görev kabul ediyoruz. TÜİB çatısı altında yer alan Azerbaycan'ın petrol dışı sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketler bugün yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2025 yılı içerisinde üye şirketlerimizin farklı bölgelerde ve sektörlerde hayata geçirdiği 7 yatırımın temel atıma törenleri ve açılışları Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tarafından bizzat gerçekleştirilmiştir. Bizler iş insanlarımız arasında güç birliği oluşturuyor, kamu ile özel sektör arasında köprü kuruyor ve iki ülke ekonomisinin bütünleşmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün TÜİB çatısı altında firmalar sanayi, tarım, gıda, enerji, lojistik ve hizmet sektörlerinde üretimle büyüyen güçlü bir ekonomik ekosistemi temsil etmektedir. Bu tablo kardeşliğin sahadaki en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ