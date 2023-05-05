Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Kursiyer Kadınlarla Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde kursiyerler kadınlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, 'Atatürk ne demiş: 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' Ben kadınlara güveniyorum. Her yerde söylerim ben kadınlar sayesinde seçim kazanıyorum' dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde kursiyerler kadınlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Atatürk ne demiş: 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' Ben kadınlara güveniyorum. Her yerde söylerim ben kadınlar sayesinde seçim kazanıyorum" dedi.

Başkan Ataç, yurttaş ziyaretleri kapsamında son olarak Mustafa Kemal Paşa Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve kursiyer kadınlar katıldı.

Ziyaretinde belediye çalışmaları hakkında bilgi de veren Başkan Ataç, vatandaşlar ile bir araya gelerek yaptığı istişarelerin, hizmetlerin kaliteli şekilde ulaşmasında çok önemli olduğunu kaydetti. Ataç, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Belde Evi kursiyerlerimizle buluştuk. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi'ne güven duyduğunu ve eşitçe dağılan kaliteli hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirtiyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Belki yüzyılın en önemli seçimlerinden bir tanesi. Bir karar verme seçimi. Atatürk ne demiş: 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' Ben kadınlara güveniyorum. Her yerde söylerim ben kadınlar sayesinde seçim kazanıyorum. Çünkü sizin yeriniz çok farklı. Hepimizin yolu açık olsun" dedi.