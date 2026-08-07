Gabar'da petrol üretim rekoru: 83 bin 300 varil

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Kararlılıkla sürdürülen yeni sondajlar ve keşifler neticesinde Gabar'daki günlük petrol üretimimiz 83 bin 300 varile ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştır. Gabar'da ulaşılan bu seviye, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimizin ne kadar gerçekçi olduğunu gösteren somut bir başarıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin Meclis'e sunulan kanun teklifinin komisyon görüşmelerine katılmak istediğini ancak buna izin verilmediğini söyledi.

Tüm şehit yakınları ve gaziler adına komisyona bir temsilcinin katıldığını anlatan Özdağ, bu duruma tepki gösterdi.

Tarlada 20 liraya satılan kirazın pazarda 100 lira olduğunu belirten Özdağ, "Niye 5 misli artıyor? Domates, salatalık, soğan, sarımsak için de böyle. Bununla ilgili düzenleme yapamaz mısınız?" ifadeleri kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne değinerek, "Son ana kadar neye imza attığınızı bilmeden boş bir kağıda imza attınız ve o yasa teklifi buraya geldi. Nihayet çarşamba günü kapalı grup toplantısında denildi ki 'Yasa teklifi şudur' ve elinize o zaman da verilmedi o yasa teklifi. Neyi nereden kaçırıyorsunuz Allah aşkına? 50 bin kişinin katili bir terör örgütünü ve 9 bin militanını affedeceksiniz." sözlerini sarf etti.

Çömez, partisinin, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle geri alınmasına yönelik önerge verdiğini ancak bunun işleme alınmadığını kaydederek, bu duruma tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, CİMER'e yansıyan başvurular üzerinden birkaç örnek vermek istediğini belirterek, başvuruda bulunan bazı yurttaşların yaşadığı ekonomik çaresizlik nedeniyle ya TBMM önünde ya Kızılay'da ya hastane önünde ya AK Parti Genel Merkezi önünde ya da Cumhurbaşkanlığı önünde yaşamlarına son vereceklerini yazdığını ifade etti.

Kılıç, bir vatandaşın ekonomik nedenlerle kendisini yakacağını söylediğini belirterek, "Bu insanları bu noktaya bu iktidar getirdi. 25 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, sorunları görmezden geliyorsunuz ve yoksulluğu yönetmeye devam ediyorsunuz ve bu anlayışla da doğru bir ekonomik düzen de kuramıyorsunuz." görüşlerini dile getirdi.

Asgari ücretin daha insanların cebine girmeden kiraya, faturaya ve kredi borçlarına gittiğini, emeklilerin markette peynirin gramını hesapladığını, üniversite öğrencilerinin barınamadığı için eğitim hayatını yarıda bıraktığını ifade eden Kılıç, "Bunun adı artık ekonomik kriz değildir, ağır sosyal yıkımdır. Buna rağmen her zaman çıkış yolu vardır, bu ülkenin görünmeyenlerinin, yoksullaştırılanların ve çaresiz bırakılanların yanında dün olduğu gibi bugün de yarın da CHP vardır." dedi.

"Dış güçlerin beslendiği müdahale bataklığı ne pahasına olursa olsun kurutulacak"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, asıl meselenin, yabancı istihbarat servislerinin, İsrail'in veya küresel sömürü düzeninin bu topraklarda müdahale aracı olarak kullanılabileceği tek bir zayıf noktanın bile kalmaması anlamına geldiğini söyledi.

Kılıç, iç cepheyi sağlamlaştıracaklarını ve tahkim edeceklerini belirterek, kimsenin bu milletin arasına nifak sokmaya cüret bile edemeyeceğini dile getirdi.

İçerideki tüm engellerinden kurtulan Türkiye'nin bir sonraki ve kaçınılmaz adımının "Terörsüz Bölge" vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirmek olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Başkalarının yazdığı, başrollerini emperyalistlerin oynadığı oyunlarda bu milletin enerjisini harcama dönemi sonsuza dek artık kapanmıştır. Türkiye'ye dışarıdan zincir vurmaya kalkanlar karşılarında kendi içinde yorgun düşmüş bir ülke değil, kızıl elma ufkuna kilitlenmiş, tam bağımsız ve bölgesinde kendi kurallarını koyan güçlü bir devlet bulacaktır. Kardeşlik kazanacak, dış güçlerin beslendiği müdahale bataklığı ne pahasına olursa olsun kurutulacak ve emperyalizmin tüm kirli hesapları tarihin o karanlık sayfalarına sonsuza dek gömülecektir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandığını belirterek, Türkiye'nin kritik bir eşikten geçtiğini söyledi.

Temelli, "Kürt meselesinin demokratik çözümü gerçekten demokratik bir toplumu inşa etmeye ihtiyaç duyar. Şimdi, bu yolun başındayız." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, en düşük emekli maaşı alan 5,5 milyon insan olduğunu, 7 milyonun üzerinde ailenin 25 bin liranın altında emekli maaşı aldığını söyledi.

Başarır, 12 milyon 500 bin ailenin açlık sınırının çok altında maaş aldığını belirterek, "Eğer bir ülkede 12 milyon 500 bin aile açlık sınırı 37 bin lirayken 25 bin liranın altında maaş alıyorsa, bu Meclisin en büyük problemi budur. Bundan utanmalıyız, bununla ilgili karar almalıyız. Meclis kapanmadan önce bununla ilgili, en azından bir komisyon kurulsun, bir rapor hazırlasın, bu gerçeği Beştepe'ye bir yollasın. Meclisin asli görevidir bu." sözlerini sarf etti.

Akaryakıt fiyatlarına değinen Başarır, "Eğer akaryakıt fiyatlarının önünü alamazsınız, ülke bir felakete gider. Zaten büyük bir felaketin içerisindeyiz, çok daha büyük bir felaketi görürüz." görüşlerini aktardı.

"Türkiye son yıllarda enerjide devasa atılımlara imza atmaktadır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kahraman güvenlik güçlerinin 71 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği kararlı operasyonlar kapsamında bin 302 zehir tacirinin yakalandığını ve bunlardan 844'ünün de tutuklandığını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, "Ele geçirilen 832 kilo uyuşturucu madde ve yüz binlerce uyuşturucu hap yürütülen bu mücadelenin ne denli amansız, hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir zamanlar terörün karanlığına hapsedilen Gabar Dağı'nın bugün milli üretim ve geleceğe duyulan umudun merkezine dönüştüğünü aktaran Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyoner liderlik sayesinde Türkiye son yıllarda enerjide devasa atılımlara imza atmaktadır. Kararlılıkla sürdürülen yeni sondajlar ve keşifler neticesinde Gabar'daki günlük petrol üretimimiz 83 bin 300 varile ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştır. Gabar'da ulaşılan bu seviye enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimizin ne kadar gerçekçi olduğunu gösteren somut bir başarıdır. Kendi doğal kaynaklarımızı ekonomimize kazandırarak, dışa bağımlılığımızı azaltarak ülkemizin küresel gücünü ve finansal bağımsızlığını pekiştireceğiz. Enerjide tam bağımsız hedefimiz doğrultusunda durmaksızın üretecek, milletimizin geleceğine değer katmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA