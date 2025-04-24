AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Arnavutköy Baklalı mevkisinde 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konutun inşası tamamlanma aşamasına geldi. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM 23 Nisan özel oturumuna Kabine üyelerinden çok fazla katılım olmamasını ve kürsüde konuşan bir çocuğun üzerindeki üniformada iki firmanın adının yer almasını eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da dünkü oturumda bir çocuğun kumar firmasının reklamı bulunan üniformayla kürsüye çıkarılmasını eleştirdi.

24 Nisan'ın sözde Ermeni soykırımı iddialarının ortaya atıldığı gün olduğunu söyleyen Kavuncu, "Tarihimizin herhangi bir döneminde üzerimize bu şekilde bir iftira atılmasına asla biz müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Uluslararası güçlerin desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletine baskı altında tutmak amacıyla politik argüman haline getirilmiş bu iddiayı şiddetle reddettiklerini dile getiren Kavuncu, "Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında Ermeni kökenli vatandaşlarımız bu ülkenin onurlu ve gururlu vatandaşları olarak bizlerin ayrılmaz bir parçasıdır ama Türkiye'nin soykırımcı olduğunu iddia etmek, Türkiye'den kopmuş Ermeni diasporasının yurt dışında yürüttüğü bu faaliyetlerin Türkiye'deki oyuncağı ve piyonu olmak, hele de bu devletin vatandaşı olarak bunu yapmak hiç kimsenin haddine değildir." açıklamasında bulundu.

"Deprem riski olan şehirlerimizin depreme en hızlı şekilde hazırlanması gerekiyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, başta İstanbul'da yaşanan depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

Depremin ülkenin en önemli gerçeklerinden birisi olduğunu vurgulayan Akçay, "Başta İstanbul olmak üzere deprem riski altındaki tüm şehirlerimizin depreme en hızlı şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kentsel dönüşümden toplumsal bilinçlenmeye kadar önemli adımların bir an önce atılması gerekiyor. Özellikle İstanbul için bu gündemin altında kalmak, milli varlığımızı, ekonomik gücümüzü, sosyal barışımızı ve bölünmez bütünlüğümüzü tehlikeye atacak kadar acı sonuçlar doğurabilecektir." diye konuştu.

Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden Erol Güngör'ü rahmetle anan Akçay, Güngör'ün sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin fikri temellerini bilimsel bir yaklaşımla ele alan bir düşünce insanı ve sosyolog olduğunu söyledi.

Güngör'ün halkçılığı temel alan bir milliyetçilik anlayışı geliştirirken İslam medeniyetinin değerlerini de bu bütünün ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü anlatan Akçay, "Bugün küreselleşme tartışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bir dünyada Erol Güngör'ün fikirleri, bugün itibariyle yaşadığımız Terörsüz Türkiye hedefini yaşadığımız bu süreçte her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır." dedi.

TBMM Başkanvekili Adan, üniformasıyla kürsüde konuşma yapan çocuğa ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Özel Oturumunda konuşma yapan çocuğumuz 15 Yaş Altı Dünya Okullar Arası Jimnastik Yarışması'nda gümüş madalya kazanan Gülbahar Ece Gerdan'ı öncelikle tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Ancak sponsor konusunda hassasiyet gösterilmeliydi. Sadece Türk bayrağıyla çıkması doğru olanıydı."

"50 milyar dolara 1 milyon evin yenilenmesi mümkündür"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'da yaşanan depremleri hatırlatarak, daha da büyük bir depremin gelebileceğini ileri sürdü.

Siyaset dünyasının, "Deprem meselesi siyaset üzeridir" açıklamalarına değinen Günaydın, "Bu memlekette kim herhangi bir konuda sorumluluktan kaçmak istiyor ise o konuyu 'siyaset üzeri yapalım' demektedir. Oysa, dönemleri itibarıyla bu işte sorumlu olanlar demokrasinin en temel kuralı gereği dönüp vatandaşa hesap vermek zorundadırlar." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 1,5 milyon acil yenilenmesi gereken konut bulunduğuna yönelik açıklamalarını hatırlatan Günaydın, "Peki, ne zamandan beri bu böyle? Herhalde 30-40 yıldan beri bu böyle. Peki, ne yaptın? Ne yaptın, soruyorum; merkezi hükümette ne yaptın, yerel yönetimde ne yaptın?" sözlerini sarf etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli dün İstanbul'da yaşanan depremlerde can kaybı olmamasının kendilerini mutlu ettiğini ancak risklerin ortadan kalkmadığını söyledi.

Bilime inanmak ve bilimi dinlemek gerektiğini kaydeden Temelli, bilimin yol göstericiliğinde kentleri yeniden inşa etmenin ve düzenlemenin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına işaret eden Temelli, "Afet Bakanlığı" kurulması gerektiğini bildirdi.

"Kalan 24 bin 100 konutun inşası sürüyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 2012'den bu yana İstanbul'da 923 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü, 208 bin 915 bağımsız bölümün ise dönüşüm sürecinin devam ettiği bilgisini verdi.

"Yarısı bizden" kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyenlere hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri de yapıldığını anımsatan Yenişehirlioğlu, "Kampanya kapsamında vatandaşlara 100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin lira hibe ve 2 sene geri ödemesiz 700 bin lira kredi imkanını kapsayan 1,5 milyon liralık destek sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor. Arda kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin sosyal konutun inşasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Yenişehirlioğlu, "TOKİ geçen yıl Aralık ayında ihaleleri tamamladı. Arnavutköy Baklalı mevkiinde 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konutun inşası tamamlanma aşamasına geldi. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak. Kalan 24 bin 100 konutun inşası sürüyor. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşturulmuş olacak." dedi.