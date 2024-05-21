AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: 'Kobani davası' son derece vahim bir olaydır'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kobani davası"na ilişkin, "2014'te Türkiye'de 5-6-7-8 Ekim'de son derece vahim hadiseler oldu. Bu hadiselerle ilgili en son kullanılacak kelime kumpastır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 28 Şubat'ın iktidardan rahatsız olunması dolayısıyla planlanan bir darbe olduğunu söyledi.

28 Şubat'ın birçok aktörünün olduğunu ifade eden Kaya, darbeci generallerin dışında bu sürecin planlayıcılarının yargılanmadığını belirtti.

Kaya, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin kalan cezalarının kaldırılmasını eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Balıkesir'de motokurye olarak çalışan Ata Emre Akman'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili araştırma önergesi vereceklerini bildirdi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet dileyen Kavuncu, bölgedeki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kavuncu, 9. Yargı Paketi'nin taslak metnini incelediğini belirterek, şunları ifade etti:

"9. Yargı Paketi'nde, Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ben bu taslağı okuduğumda bir Türk vatandaşı olarak şu duyguyu yaşadım, endişe duydum. Yani adeta, sanki ülkemizde sonradan vatandaş olmuş yabancıları kollayan, muhalefet eden, muhalif sesleri kısmaya yönelik bir adım."

"İran halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada son dönemlerde önemli gelişmelerin yaşandığını aktararak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türkler, Ermenilere soykırım yapmamıştır" açıklamasını hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki üst düzey yetkililerin bulunduğu helikopterin düşmesi ve helikopterde bulunanların vefatının başta bölgesel olmak üzere küresel manada tedirginliğin tırmanmasına sebep olduğunu dile getiren Kılıç, "Kazada vefat eden Reisi'ye ve diğer devlet, siyaset insanlarına Allah'tan rahmet diliyor, İran halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Kobani davası"ndaki verilen hükümlerle parti üyelerinin cezalandırılmak istendiğini söyledi.

"Kobani davası"nın HDP'nin başarısına karşı açıldığını öne süren Koçyiğit, bu davanın siyasi bir tuzak olduğunu iddia etti.

"Öğretmenlerimizin sesine kulak verin"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, atama bekleyen öğretmenlerin bulunduğunu belirtti.

İktidarın seçimden önce atama sözü verdiğini dile getiren Emir, Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarına göre 68 bin öğretmen ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Mülakatın kaldırılması gerektiğini söyleyen Emir, iktidarın, gençlerin umudu ile oynamaya devam ettiğini savundu.

Emir, "Öğretmenlerimizin sesine kulak verin. Her beş genç işsizden ikisi öğretmen. Bu öğretmenler atama bekliyorlar. Seçimden önce verdiğiniz sözü tutun; 100 bin öğretmeni atayın ve atarken de mülakat yapmayın." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildiren Emir, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İran halkına ve Reisi'ye taziye bildirmesini diplomatik teamül gereği doğru ve gerekli buluyoruz. Ancak niye milli yas ilan edildiğini de soruyoruz. Gara'da 13 askerimiz şehit olduğunda, İdlib'de 36 askerimiz şehit olduğunda 'milli yas ilan edin' dedik, etmediler. Yine Soma'da 301 işçimiz öldüğünde, Çorlu'da 25 vatandaşımız ihmal sonucunda kasten neredeyse yaşamını yitirdiğinde milli yas ilan etmediler, söz konusu Reisi olduğunda aynı gün yas ilan ediyorlar. Bunu da şiddetle kınıyoruz."

"Kobani davası"nda hukukun katledildiğini iddia eden Emir, davada adil yargılama ilkelerinin yok sayıldığını ifade etti.

Murat Emir, tasarruf tedbirlerinin göstermelik olduğunu savunarak, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi"nin kamuoyunun denetimine açılmasını istedi.

"Olanların PKK'nın çağrısından bağımsız olduğunu söylemek mümkün mü?"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diledi.

Kazanın yaşandığı yerin Akıncı İHA tarafından tespit edildiğini anımsatan Zengin, bunun, geliştirilen teknolojilerin problemlerin çözümüne katkı sağladığını gösterdiğini vurguladı.

"Kobani davası"nda karar verildiğini hatırlatan Zengin, şöyle devam etti:

"2014'te Türkiye'de 5-6-7-8 Ekim'de son derece vahim hadiseler oldu. Bu hadiselerle ilgili en son kullanılacak kelime kumpastır. Bu olaylar tam 35 ilde, 96 ilçede gerçekleşti. Sadece Yasin Börü hayatını kaybetmedi, onun yaşlarında, ondan daha büyük ve genç 53 insanımız hayatını kaybetti. 761 kişi yaralandı, bunlardan 326'sı güvenlik görevlisiydi."

Yaşananlar sırasında okulların yıkıldığını, kamu binalarının tahrip edildiğini, evlerin ve işyerlerinin yağmalandığını aktaran Zengin, olaylar karşısında insanların isyan ettiğini anlattı. Özlem Zengin, şunları kaydetti:

"Şunu görüyoruz, 5 Ekim tarihinde terör örgütü isyan bayrağı açıyor ve herkesi sokaklara, eyleme davet ediyor. Kullandığı özel kavramlar var; 'alan tutmaktan' ve 'tahrip etmekten' bahsediyor. Hemen ertesinde, neredeyse terör örgütü yöneticilerinin ifadelerinin birebir aynısını kullanarak o dönem HDP'nin eş başkanları ve yöneticileri çok benzer ifadelerle insanları sokağa çağırıyorlar. Sivil bir eyleme çağırmıyorlar; dağıtmaya, yıkmaya, kırmaya davet ediyorlar. İki gün boyunca evler harap ediliyor, okullar yıkılıyor, insanlar öldürülüyor, taş taş üzerinde kalsın istenmiyor. Buradan bakıldığında, bu eylemlerin sivil bir eylem olduğunu söylemek mümkün müdür? Tüm bu olanların PKK'nın çağrısından bağımsız olduğunu söylemek mümkün müdür?"

"Kobani davası"yla ilgili "siyasi dava" ifadesinin kullanıldığına işaret eden Zengin, bunun ispat edilmesi gerektiğini belirtti.

Özlem Zengin, 2015'te HDP'nin ilk defa TBMM'ye girdiğini, vatandaşların siyaset yapılması için oy verdiğini, ancak gelinen noktada siyasetin araçsallaştırıldığını dile getirdi.