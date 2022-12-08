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TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarmıştır" dedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarsmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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