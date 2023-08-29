TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kurucusu ve üyesi olduğu Türk Yatırım Fonunun Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti. Kurtulmuş, Türk dünyasının tarihi olarak önemli bir dönüm noktasında olduğunu ve Türk Yatırım Fonunun da bu anlamda önem arz ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kurucusu ve üyesi olduğu Türk Yatırım Fonu'nun Başkanı Baghdad Amreyev'i kabul etti. Kurtulmuş, "Gayretli bir çalışma dönemi içerisinde olacağız ve önümüzdeki imkanları her alanda genişleterek Türk dünyasındaki bütün ülkelerin tek tek daha ileriye gitmesini, aralarında ortak projeler ile birlikte küresel ölçekte, adı çok sık anılan gücü de ciddi bir şekilde hissedilen bir Türk dünyası ittifakının kurulmasını temenni ediyoruz, bunun için mücadele ve gayret ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kurucusu ve üyesi olduğu Türk Yatırım Fonu'nun Başkanı Baghdad Amreyev'i TBMM'deki makamında bugün kabul etti. Amreyev, TBMM Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş'a tebriklerini iletti. Kurtulmuş, kabulde şunları söyledi:

"TÜRK DÜNYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ KURUMSALLAŞTIRMALIYIZ"

"Hem Türkiye'nin Türk dünyası ile açılımındaki kuvvetli iradesi, hem Türk dünyasının bağımsızlığını kazandıktan sonra artık belli bir noktaya ulaşmış olması, kendi arasında iş birliği ve karşılıklı dayanışmayı temin etmek için Türk dünyasındaki bütün ülkelerde ortaya çıkan ortak niyet bize çok büyük sorumluluk yüklüyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye'nin dış politikasındaki önemli perspektiflerinden birisi Türk dünyası arasındaki ilişkileri kuvvetli ve kalıcı hale getirmek, kurumsallaştırmaktır. Bunun için ortak irade mevcuttur. Gayretli bir çalışma dönemi içerisinde olacağız ve önümüzdeki imkanları her alanda genişleterek Türk dünyasındaki bütün ülkelerin tek tek daha ileriye gitmesini, aralarında ortak projeler ile birlikte küresel ölçekte, adı çok sık anılan gücü de ciddi bir şekilde hissedilen bir Türk dünyası ittifakının kurulmasını temenni ediyoruz, bunun için mücadele ve gayret ediyoruz. Eğitimde, kültürde ticarette, sanayide savunma sanayiinde birçok alanda Türk dünyasının arasındaki ilişki potansiyeli son derece yüksektir. Ne yazık ki bu iyi niyete ve iradeye rağmen henüz beklediğimiz sonuçları alamadığımız da ortadadır. Bu nedenle daha odaklanarak çalışmalıyız.

"TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELERLE ORTAK BİR İDEAL ETRAFINDA BULUŞARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Türk dünyasındaki yeni yatırım alanlarının tespit edilmesi ve bunların finanse edilmesi bakımından önemli bir güç olduğunu ve bunun da kuvvetlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah Türkiye, bu anlamda Türk dünyasının ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi konusunda öncü rol oynamayı sürdürecektir. Dostlarımızla kardeşlerimizle Türkçe konuşan ülkelerle ortak bir ideal etrafında buluşarak devam edeceğiz. Tabii şu anlamda özellikle dünyada dengelerin değiştiği; Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, dünyanın birçok yerinde yeni dengelerin oluşmaya başladığı bu dönemde Türk dünyasının da çok yaygın bir coğrafyada var olan bir güç olarak dünyadaki denklem içinde kuvvetli bir şekilde yerini alması kaçınılmazdır. Bu, Türk devletlerinin de halklarımızın tek tek lehine olan bir durumdur. Ayrıca Türk dünyasının güçlenmesi dünyadaki küresel siyasi denklemin daha esenlikli şekilde tesis edilmesi için önemli faktörlerden birisidir. Gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz, karşılıklı istişarelerimizi atacağız inşallah bu hedef istikametinde yürüyüşümüze devam edeceğiz."

Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev de Türk Yatırım Fonu'nun bu yıl 1 milyar dolar kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini, dünyadan ve özellikle yakın coğrafyadaki birçok fonun birlikte çalışma isteğinde olduğunu ifade etti.