Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Denizli protokolü tarafından Çardak Havaalanında karşılandı. Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni için Denizli'ye geldi

DENİZLİ(İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni öncesi Denizli protokolü tarafından Çardak Havaalanında karşılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı programı 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısının ardından Denizli'ye geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni için Denizli protokolü tarafından Çardak Havaalanında karşılandı. Törene Veli Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Denizli'de bir takım ziyaretlerde bulunacak olan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 14.30'da Pamukkale Üniversitesi yeni akademik yıl açılış törenine katılacak. - DENİZLİ