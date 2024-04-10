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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ve ülkemizin güvenliği için çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Haftası'nı tebrik ediyorum. Yurdumuzun dört bir köşesinde canı pahasına büyük bir fedakarlık ve vatan bilinciyle görev yapan tüm polislerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum."

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Polis Haftası Kamu Güvenlik Politika Haberler

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