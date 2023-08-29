Sputnik Türkiye Çalışanları Grevde 13. Gününde

Sputnik Türkiye ofisi çalışanlarının toplu sözleşme ve atılan gazetecilerin işe geri alınması için başlattıkları grev 13 gündür devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), grevin devam ettiğini ve dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulundu.

Sputnik Türkiye ofisi çalışanlarının toplu sözleşme ve atılan gazetecilerin işe geri alınması için başlattıkları grev 13 gündür devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), "Sputnik'e telifle iş yapan meslektaşlarımız, her ne kadar imza koymayarak kendinizi gizlediğinizi düşünseniz de kim olduğunuzu biliyoruz. Hakkı için direnen meslektaşlarınızın grevini kırdıktan sonra onların yüzüne nasıl bakacaksınız? Bugünler geçer, işverenler gider, iş yerleri değişir. Biz bize yine lazım olacağız. Grevi kırmayı bırakın, dayanışmayı büyütün. Sizlerin de daha iyi koşullarda çalışması, kadro alabilmesi, bu mücadelenin büyütülmesi ile mümkün olacaktır" açıklamasını yaptı.

Sputnik Türkiye ofisi çalışanlarının sendika hakkı ve atılan gazetecilerin işe geri alınması için 17 Ağustos'ta başlattığı grev devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) grevin 13'üncü gününde konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Sputnik Türkiye ofisi çalışanları, 13 gündür sendika hakkı ve atılan gazetecilerin işe geri alınması için grevlerini sürdürüyor. Sputnik işvereninin uzlaşmaz tutumu ve 24 üyemizi işten atmasıyla başlayan grev, ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. Şu ana kadar işveren temsilcilerinden grevin bitirilmesine yönelik hiçbir olumlu adım gelmezken, hala hukuku çiğneyen tutumlar içerisinde olduklarını görüyoruz.

"GREV KIRICILIK, KANUNUN İHLALİ OLDUĞU GİBİ TÜRK CEZA KANUNU 118'İNCİ MADDESİ UYARINCA DA SUÇTUR"

17 Ağustos'ta başlayan grevin kanun dışı olduğunu iddia ederek ihtiyati tedbir kararıyla durdurulması ve iptali için mahkemeye başvuran işveren vekillerinin bu çabası da boşa çıktı. Mahkeme, grevin durdurulması yönündeki tedbir taleplerini reddetti. Çünkü grevimiz yasal mevzuatlar içinde, kanunların verdiği yetki ile başlamış bir grevdir. Bunlar beyhude çabalardır. Mahkeme kararları ile grevi durduramayacağını gören işveren vekilleri, grevi kırma girişimlerine başlamıştır. Bir taraftan hukuksuz biçimde işe yeni alımlar için görüşmeler yapan işveren vekilleri diğer taraftan da serbest gazetecilere telif ödemeleri karşılığında iş yaptırmaya çalışmaktadır. 6356 sayılı Kanunun 68'inci maddesine göre kanuni grev sırasında iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak işçi alınması yasaktır. Grev kırıcılık, kanunun ihlali olduğu gibi Türk Ceza Kanunu 118'inci maddesi uyarınca da suçtur. İşverenliğin bu girişimleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam eden soruşturma dosyasına intikal etmiştir.

"MESLEKİ DAYANIŞMA, GAZETECİLİK İLKELERİ ONLARIN YERİNE ÇALIŞMAYI DEĞİL, ONLARIN YANINDA OLMAYI GEREKTİRİR"

Sputnik ile iş görüşmesine giden meslektaşlarımız; evet, Türkiye'de gazeteciler için işsizlik büyük bir sorun, ancak meslektaşlarınız kapıda hakları için direnirken, onların yerine çalışıp kazanacağınız para sizi mutlu etmeyecektir. Mesleki dayanışma, gazetecilik ilkeleri onların yerine çalışmayı değil, onların yanında olmayı gerektirir.

"HAKKI İÇİN DİRENEN MESLEKTAŞLARINIZIN GREVİNİ KIRDIKTAN SONRA ONLARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ"

Sputnik'e telifle iş yapan meslektaşlarımız; her ne kadar imza koymayarak kendinizi gizlediğinizi düşünseniz de kim olduğunuzu biliyoruz. Hakkı için direnen meslektaşlarınızın grevini kırdıktan sonra onların yüzüne nasıl bakacaksınız? Bugünler geçer, işverenler gider, işyerleri değişir. Biz bize yine lazım olacağız. Grevi kırmayı bırakın, dayanışmayı büyütün. Sizlerin de daha iyi koşullarda çalışması, kadro alabilmesi, bu mücadelenin büyütülmesi ile mümkün olacaktır.

"ŞİMDİ DAYANIŞMAYI DAHA DA BÜYÜTME ZAMANI"

İşveren vekillerini bu tarz girişimlerle zaman kaybetmemeye bir an önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına saygı duyarak, sendikamızın taleplerini kabul edip toplu iş sözleşmesini imzalamaya davet ediyoruz. Grevde 13 gün geçti. Şimdi dayanışmayı daha da büyütme zamanı. Başta gazeteci meslektaşlarımız olmak üzere tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini sendika hakkı için direnen, grev yapan Sputnik çalışanları ile dayanışma, mücadelelerine güç vermeye çağırıyoruz."