Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir."
İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir."
İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika