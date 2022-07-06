Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir." Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir." İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika Politika Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir.' - Haberler

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