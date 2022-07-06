Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir." - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir."

İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir."

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

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