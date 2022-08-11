Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Politika AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler Son Dakika

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