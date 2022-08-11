Haber : Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

 - Güncelleme:
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title