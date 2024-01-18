SMA Hastası Çocuklara Gen Tedavisi İçin Devletten Talep

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, SMA hastası çocuklara gen tedavisinin devlet tarafından sağlanmasını talep etti.

Çubuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, SMA'nın erken tarama ile tespit edilen bir hastalık olduğunu belirterek, Türkiye'de taramanın çok geç başladığını ve yaygın olmadığını savundu.

SMA taramasının yaygınlaşmasını isteyen Çubuk, şunları kaydetti:

"Aileler bebekleri için sokaklarda, sosyal medyada kampanya yürütmek zorunda bırakılıyor. Özel bakım ihtiyacı olan çocuklarının bakımı ile mi uğraşacaklar, sokak sokak para mı arayacaklar? SMA'lı bebeklerin ailelerine dilenci muamelesi yanlıştır. Devlet, insan onuruna aykırı bu uygulamadan vazgeçmeli, bebeklerin sağlık hakkını sağlamalı. Tedavi sürecinin sorumluluğunun alınmaması, çocukların ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Yargıtay'ın yakın zamanda aldığı kararla, 'ölmeyeceği kesinse tedavi ederiz' anlayışını da SMA'lı çocukların kaderine terk edilmesini de kabul etmiyoruz."

Çubuk, SMA hastası çocuklara gen tedavisinin devlet tarafından sağlanmasını istedi.