Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, erken seçimlerin 17 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamento seçimleri ile başkent Belgrad dahil bazı belediyelerde erken seçime gidilebileceğini belirtti. Vucic, muhalefet partilerine saygı göstermek gerektiğini ve seçimlerin 17 Aralık'ta yapılabileceğini ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, erken seçimlerin 17 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamento seçimleri ile başkent Belgrad dahil bazı belediyelerde erken seçime gidilebileceğini belirtti. Sırbistan devlet televizyonuna konuşan Vucic, "Demokrasiye ve her ne kadar çalışmalarına hayran olmasam da muhalefet partilerine saygı göstermek gerek. Kendileri, ülkemiz onların iktidarda olduğu dönemden daha güçlü olmasına rağmen devletin çöktüğünü, ekonominin mahvolduğunu söyledi. Tekliflerini kabul ettim ve 17 Aralık tarihinde seçime gitmeye hazırız. Seçimler 17 Aralık'ta yapılabilir" dedi.

24 Aralık'ın Katolik Hristiyanların Noel arifesi olduğunu ve bu nedenle seçimlerin o tarihte yapılamayacağını vurgulayan Vucic, "17 Aralık'ta veya talep etmeleri halinde 23 Aralık'ta yapılabilir. Ne istediklerini söylesinler. Parlamento, Belgrad, bölge ve bazı belediyelerde seçimler beraber yapılacak" şeklinde konuştu.

"Rama, doğruları söylemiyor"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, aynı zamanda Sırbistan'ın 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyinde yaşananlar nedeniyle yas günü ilan etme kararını savundu. Vucic, Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyindeki terör saldırısı nedeniyle inceleme başlatması gerektiğini ve ölen saldırganlar için yas günü ilan etmenin uluslararası topluma verilebilecek en kötü mesaj olduğunu ifade eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya da cevap verdi. Sırp lider, "Sırbistan, öldürülen üç Sırp ve bir polis nedeniyle yas günü ilan etmiştir. Bu medeni, ciddi ve sorumluluk sahibi bir karar. Edi Rama doğruları söylemedi. Kosova'nın kuzeyindeki Sırp belediyelerinin sadece öldürülen Sırplar nedeniyle yas ilan ettikleri doğrudur. Fakat biz tüm ölenler için yas günü ilan ettik. Rama'nın doğruları konuşmaması ilk kez olmuyor" dedi.

Vucic, "Bu insanlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak benim için asla terörist olmayacak. Brüksel Anlaşması'na göre Arnavut polisinin yasalar çerçevesinde kuzeyde bulunmaması gerekse de bir polis memurunun öldürülmesini savunmuyorum. Bunun mazereti olamaz. Yetkili organlarımız Sırbistan kanunları çerçevesinde gerekli adımları atacak. Bunlar aileleri olan, ikisi üç, biri de iki çocuk babası insanlardı" diye konuştu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Kosovalı Sırpları sistematik bir şekilde yok etmekle suçlayan Vucic, saldırganların sadece kendilerini korumaya çalıştıklarını savundu.

Kosova'daki çatışma

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül Pazar günü Sırpların yoğun olarak yaşadığı Zveçan'a bağlı Banjska köyünde silahlı ve maskeli Sırp grup, plakasız kamyonlarla barikat kurmuş ve ihbar üzerine bölgeye gelen Kosova polisiyle çatışmıştı. Burada 1 Arnavut polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Silahlı grup daha sonra Banjska Manastırı'na sığınarak, burada polisle çatışmaya devam etmişti. Kosovalı yetkililer, çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğünü açıklamış, 25 Eylül'de ise bir saldırganın daha cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Vucic'e istifa çağrısı

Sırbistan'da mayıs ayında başkent Belgrad'da bir okulda 9'u çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ülke genelinde "Sırbistan Şiddete Karşı" eylemleri başlamış ve hükümet karşıtı protestocular Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i istifaya davet etmişti. Muhalifler, 11 Eylül'de Cumhurbaşkanı Vucic'ten erken seçime gidilmesi talebinde bulunmuş, Vucic de ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumunun ardından Sırbistan'a döndüğünde taleplere cevap vereceğini açıklamıştı. - BELGRAD