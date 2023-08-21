Sinop Valisi Mustafa Özarslan, ilin kaynaklarını değerlendirerek projeler hazırlayacak

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "İlmizin kaynaklarını, potansiyellerini değerlendirerek projeler hazırlayacağız" dedi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, yeni Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Vali Özarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek gazetecilere başarılar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali

Özarslan, "Bugün benim Sinop Valisi olarak göreve başladığım 4. günüm. Her vilayeti, ili bir okul gibi düşünüyorum. Ben de bu okulda bir öğrenciyim, öğrencinin yaşadığı bir psikolojiye sahibim. Buradaki okuldaki insanları, paydaşlarımızı tanıyıp onlardan ilimizle ilgili bilgileri alıp kendi tecrübemi de bir araya getirerek bu okula güzel ilimize katkı vermek için büyük bir gayret ve çalışma içerisindeyim" diye konuştu.

Vali Özarslan, "Hergün bir il müdürlüğümüzü ziyaret ederek, brifingler, bilgiler alıyorum. Buradaki bilgilere görede, kendimize ilimize uygun, ilimizin de kaynaklarını potansiyellerini değerlendirerek projeler hazırlayacağız. Ben basına şunun için çok önem veriyorum. Yasama, yürütme, yargı organlarımız var kuvvetler ayrılığı şeklinde sistemimiz hukuki bir zeminde yürüyor. Bunun yanı sıra 4.'ncü kuvvet olaraktan mağlumunuz üzere sizler varsınız. Yerel ve ulusal basınımız var. Demokratik ve gelişme yönünden bütün dünyada basın her zaman toplumlara katkı vermiştir, yönetime katkı vermiştir. Şu anda da ben inanıyorum ki burada sizlerden, sizlerin önerilerinden, tenkitlerinizden, eleştirilerinizden karar verirken rasyonel doğru kararlara ulaşmak noktasında faydalanacağım" şeklinde konuştu. - SİNOP