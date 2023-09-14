Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Kişi Gözaltına Alındı

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde uyuşturucu madde üretici ve satıcılarına yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 20 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirildi. - SAKARYA