Şanlıurfa'da 69 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda son bir hafta içerisinde Suriye sınırında 69 kaçak göçmen yakalandı ve 6 organizatör gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde Suriye sınır hattında yürütülen operasyonlarda 69 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar, Akçakale ve Harran ilçelerinde 251 jandarma personelinin katılımıyla 'Göçmen kaçakçılığını önleme ve huzur operasyonu' düzenledi. Operasyonda

yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 69 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen 6 şüpheli de gözaltına alındı.