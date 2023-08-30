Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Muhtarlarına Projeleri Gezdirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak yıllarca konuşulacak performansta başarılı işlere imza atıyoruz" dedi.

Hizmete sunulan ve inşaatı devam eden vizyon projeler için tanıtım gezilerine aralıksız devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ladik ve Havza'da görev yapan mahalle muhtarlarına projeleri gezdirdi. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nde başlayan gezi, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Kent Park ve Bilim Samsun, Samsun Şehir Kütüphanesi, Toybelen Sanayi Sitesi, Aile ve Yaşam Merkezi, İlkadım Spor Kompleksi, Bandırma Müzesi, Bordür, Kilit Parke ve Beton Boru Fabrikası, Tekkeköy Bilim Merkezi ve Planetaryum projeleriyle devam etti. Güne kahvaltıyla başlayan mahalle muhtarlarının proje gezisindeki ulaşımı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun'a kazandırılan Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Lityum Pilli Elektrikli Otobüslerle gerçekleştirildi.

"Hepsi takdire şayan projeler"

Havza Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yenimahalle Muhtarı Adem Şahin, "Projeleri yerinde gezip görüyoruz. Çok güzel yatırımlar var. Samsun Karadeniz'in gözbebeği. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir bu kente yaraşır hizmetlere imza atmış. Bunları yerinde görmek de bizler için ayrıca verimli oldu. Büyük yatırımlar. Hepsi takdire şayan" diye konuştu.

Havza İlçesi Taşkaracaören Mahalle Muhtarı Nurettin Doğan, "Çok güzel projeler. Yerinde görmek ayrı güzel oldu. Çok daha iyi anladık Büyükşehir'in nasıl çalıştığını. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Vizyon sahibi projeler. Yerinde projeler" şeklinde konuştu.

Ladik ilçesi Doğankaş Mahalle Muhtarı Ahmet Altun ise "Her proje ayrı önemli ayrı başarılı. Bilim Samsun, İlkadım Spor Kompleksi, İlçe Transfer Merkezi hepsi çok başarılı eserler. Bize bu projeleri yerinde görme fırsatı tanıdığı için de başkanımıza ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Projeleri her gören hayran kalıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yıllarca konuşulacak performansta başarılı işlere imza atıyoruz. 7/24 sahadayız. Basın yayın organımızla, tüm projelerimizi vatandaşlarımıza tanıtsak da yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın yerinde canlı canlı görmesini de ayrıca önemsiyoruz. Proje tanıtım gezilerine de bu nedenle başlattık. Çok da etkili oldu. Canlı canlı projeleri her gören hayran kalıyor. Büyükşehir'in nasıl çalıştığına tanıklık etme fırsatı yakalıyor. Biz çalışmalarımızın tamamını bir stratejik plan doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyon dahilinde önemli projeleri tek tek hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN