Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da esnaf ziyareti yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beykoz'da Çayır Caddesi esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Bakan Koca esnaf ziyareti sırasında Beykoz'da ikamet eden Demet Akalın ve eşi Okan Kurt ile karşılaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beykoz'da Çayır Caddesi esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Milletvekili adayı olmadığı halde yoğun bir tempoyla seçim çalışmaları yapan Bakan Koca'nın son günde durağı Beykoz oldu. Beykozluların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Koca esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Koca, yoğun ilgi gördüğü Beykozlularla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Bakan Kocaya Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'da eşlik etti. Bakan Koca ile konuşan bir esnaf, "Siz sabır taşımısınız? Oyum reise, Türkiye Yüzyılı'na. Sizi çok seviyorum. Dünyada örneği olmayan bir insansız" dedi.

Bakan Koca esnaf ziyareti yaptığı sıralarda Beykoz'da ikamet ettiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın ve Eşi Okan Kurt ile karşılaştı. Akalın, "Biz Beykozluyuz. Sizi görünce gelmek istedik, seviyoruz" dedi. - İSTANBUL