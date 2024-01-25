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Safranbolu Belediyesi İşçilerinin Maaşları Yüzde 87 Zamla 25 Bin TL'ye Yükseldi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye işçilerinin maaşları yapılan yüzde 87 zam ile 25 bin liraya yükseldi. Safranbolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi için tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Elif Köse, Sendika Şube Başkanı Tarık Düzyer, yetkililer ve belediye çalışanları katıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye işçilerinin maaşları yapılan yüzde 87 zam ile 25 bin liraya yükseldi.

Safranbolu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi için tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Elif Köse, Sendika Şube Başkanı Tarık Düzyer, yetkililer ve belediye çalışanları katıldı.

Atılan imzalarla belediye işçilerinin maaşına yüzde 87 civarında zam yapıldı. Buna göre en düşük işçi maaşı, 25 bin TL olacak.

Safranbolu Belediyesi'ndeki tüm mesai arkadaşları ile birlikte kocaman bir aile olduklarını belirten Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu gibi çok özel bir kente her birimiz sağladığımız hizmetle çok önemli bir görev yapıyoruz. Bunu da 5 senedir layığıyla yaptığımızı düşünüyor ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim amacımız sizlerin yaptığı hizmetlerin karşılığını her zaman verebilmekti, bu ülkede bu çok mümkün olmuyor, gönlümüzden geçeni her zaman uygulamaya koyamıyoruz ya da koysak bile bir süre sonra cebimize girmeden paralar çıkıyor. Ekonomik krizi hepimiz çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. Her birimiz ay sonu gelecek diye ödemeler gelecek diye tedirginiz. Biz belediyemizin ailemizin personeli bir nebze olsun rahat nefes alsın istedik. İnşallah hepiniz çıkan sonuçtan mutlu olursunuz diye ümit ediyorum" dedi.

Yapılan iyileştirmelerle yaklaşık yüzde 87 zam oranına ulaşıldığını ifade eden Köse, "Bu sözleşmeler neticesinde Safranbolu Belediyesi'nde en düşük çalışan maaşı 25 bin TL olmuştur. Hayırlı olmasını diliyorum ve ailelerinizle keyifle harcayacağınız günler gelsin istiyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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