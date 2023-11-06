Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ: Türkiye, Uygur Türkleri için arabuluculuk yapmalı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'nin, Uygur Türkleri için arabuluculuk yapması gerektiğini söyledi. Özdağ ve Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla, Japonya'da düzenlenen 'Uluslararası Uygur Forumu'na ilişkin bilgi verdiler.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'nin, "Uygur Türkleri için arabuluculuk yapması gerektiğini" söyledi.

Özdağ ve Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla, Japonya'da düzenlenen "Uluslararası Uygur Forumu"na ilişkin bilgi verdiler.

Uluslararası Uygur Forumu'na Yeniden Refah Partili Bekin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile birlikte katıldıklarını bildiren Özdağ, Forumun konusunun Çin'deki Uygur Türklerinin yaşadığı insan hakları ihlalleri olduğunu ifade etti. Özdağ, "Türkiye, Uygur Türkleri için arabuluculuk yapmalı." dedi.

Uygur Türklerinin yanlarında olacaklarını dile getiren Özdağ, "Yarın benim imzamla grup önerisi vereceğiz. 'Beraberce, insan hakları aktivistlerini, gazetecileri de alarak Çin'e gidelim. İddiaları yerinde görelim, ölümler, kamplar, asimilasyon, şiddet, baskı var mı bunları yerinde görmek istiyoruz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de Japonya Parlamentosunda düzenlenen Foruma, 25 ülkeden 70 parlamenter ile 200'ün üzerinde politikacının, gazeteci ve akademisyenin katıldığını belirtti.

Bekin, Türkiye'nin, Uygur Türklerinin yaşadıklarıyla ilgili Çinli yetkililerle görüşmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de "Uygur Kongresi" düzenlenmesini öneren Bekin, Meclis'teki bütün siyasi partilerin de bu konuda yapıcı tutum sergilemesini istedi.