Şampiyon Real Madrid, LaLiga'da Alaves'i konuk ediyor. Arda Güler, bu müsabakaya ilk 11'de başlayamadı. 61.dakikada oyuna giren Arda, golünü attı. Peki, Arda Güler Real Madrid'de kaç gol attı?

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE KAÇ GOL ATTI?

Şampiyon Real Madrid, LaLiga'da Alaves'i konuk ediyor. Arda Güler, bu müsabakaya ilk 11'de başlayamadı. 61.dakikada oyuna giren Arda, golünü attı. Bu golle Real Madrid 5-0 öne geçti.

Arda Güler bu golle beraber Real Madrid'deki 4. golünü kaydetti.