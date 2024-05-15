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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? Detaylar...

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 49 TL olurken 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki otomobil geçişleri ise 419 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA 3. KÖPRÜDEN GEÇİŞ 49 TL'YE ÇIKTI

Yeni tarifeye göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek otomobiller 24 TL ücret ödeyecek. Özel şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek otomobiller ise 49 TL ödeme yapacak.

Köprü geçiş ücretlerinde belirlenen yeni tarifeler şu şekilde:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

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 Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

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