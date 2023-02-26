Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin Rusya'da yapılması planlanan Rusya-Afrika Zirvesi'ni bozma girişimi de dahil olmak üzere Afrika ülkeleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin Rusya'da yapılması planlanan Rusya- Afrika Zirvesi'ni bozma girişimi de dahil olmak üzere Afrika ülkeleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığını öne sürdü.

Rusya, ABD'yi Rusya-Afrika ilişkilerini bozmaya çalışmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'yı tecrit etmek için bir kampanya düzenlediği suçlamalarını yineleyerek, "ABD ve müttefikleri, Rusya'nın siyasi ve ekonomik izolasyonu için benzeri görülmemiş bir kampanya yürütüyor, buna St. Petersburg'daki Rusya-Afrika ikinci zirvesinin kesintiye uğratılması da dahil" dedi.

Bogdanov, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara dikkat çekerek, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana kolektif Batı, yaptırım uygulama tehditleri, mali ve insani yardımın kesilmesi yoluyla Afrika ülkeleri üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırdı" dedi. - MOSKOVA