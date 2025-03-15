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Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

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"Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" diyen ABD Başkanı Trump bu defa da dünyanın Rusya'dan sonra en büyük 2. ülkesi olan Kanada'ya göz dikti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Kanada'yı ilhak etme önerisine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump'ın açıklamalarını savunan Rubio, "Trump, ekonomik açıdan bakıldığında, Kanada'nın ABD'ye katılmasının daha iyi olacağını belirtti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burada Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına ilişkin görüşmelerinin durumuna ilişkin bilgi veren Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve ABD'ye dönmek üzere yolda olduğunu söyledi. Rubio, "Geri dönmesi gerek ve bu hafta sonu toplanacağız diye umuyorum. Rusya'nın tutumunu yakından inceleyeceğiz ve ardından Başkan, atılacak sonraki adımları belirleyecek" dedi.

Temkinli bir iyimserlik için sebepler bulunduğunu ifade eden Rubio, "Bu savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yolunda birkaç adım daha ilerlediğimizi hissediyoruz ancak bu uzun bir yolculuk. Birçok adımdan oluşan bir yolculuk. Yine de pozitif ivme kazandığımızı düşünüyorum. Elbette Rusya ve diğerlerinin ne yapmaya istekli olduğunu göreceğiz" dedi.

SÜRECE AB DE DAHİL EDİLECEK

Müzakerelerde birinci sürecin ateşkes olduğunu ve müzakere masasına ancak bunun ardından geçilebileceğini vurgulayan Rubio, "Avrupa Birliği, Rusya'ya ve Rusya'daki bazı şahıslara yönelik ciddi yaptırımlar uyguladı. Dolayısıyla bu sürece onların da dahil edilmesi gerekecek" dedi.

Ancak bu aşamaya geçmeden önce birinci aşamanın tamamlanarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Rubio, "Devam eden bir savaşın ortasında kalıcı barış ve müzakere konusunda müzakere yapmanın çok zor olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden öncelikle çatışmayı azaltmaya çalışmalıyız ki sürecin ikinci aşamasına geçmek mümkün olsun" dedi.

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

"RUSYA'YA YAPTIRIM KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ"

Toplantıda Rusya'nın ateşkes teklifini kabul etmemesi halinde Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bir karar alınıp alınmadığı yönünde bir soru alan Rubio, "Avrupalıların kendi yaptırım paketleri var ve uygulamak istedikleri yeni yaptırımlar mevcut. Tabii, ABD, bir AB üyesi değil ve AB içinde oy hakkı yok. Dolayısıyla AB'nin alacağı kararları biz belirleyemeyiz. Bizden görüş istediler biz de görüş bildirdik. Ancak bu konuda karar alınmış değil. Fakat bu konu görüşüldü" dedi.

Böyle bir durumda ABD'nin uygulayacağı yaptırımlara da değinen Rubio, "Başkan son bir hafta içinde iki defa ABD'nin elinde seçenekler bulunduğunu ancak bunları şu anda devreye sokmak istemediğini söyledi. Zira kendisi tarafları bir barış müzakeresi sürecine çekmeyi umut ettiğini belirtti. Şimdilik bu konuda buna ekleyecek bir şey yok" dedi.

"BAŞKAN TRUMP, KANADA KONUSUNDA CİDDİ"

Gazetecilerden Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğine ilişkin tartışmalar hususunda da sorular alan Rubio, ABD Başkanı Trump'ın bu açıklamalarında ciddi olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Evet, ciddi" şeklinde cevap verdi.

Rubio, "Kanada hükümeti, bu konuda ne düşündüklerini net bir şekilde ifade etti. Başkan Trump da ekonomik açıdan bakıldığında, Kanada'nın ABD'ye katılmasının daha iyi olacağını belirtti. Başkan'ın pozisyonu ve Kanada hükümetinin pozisyonu aynı değil. Bunun bir sır olduğu söylenemez" dedi.

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin politikasında sıfırlamaya giderek kendi üreticilerini korumayı amaçladığını ve bunun hiçbir ülkeye düşmanca yaklaşımın sonucu olmadığını ifade eden Rubio, Kanada'nın 51. eyalet olmasına ilişkin tartışmaların da arka planının da burada yattığını vurguladı.

Rubio, "Başkan, Trudeau ile bir toplantıdaydı ve bu toplantıda Trudeau şöyle dedi: "Eğer ABD, Kanada'ya gümrük vergileri uygularsa, Kanada bir ulus devlet olarak ayakta kalamaz." Bunun üzerine Başkan da "O halde bir eyalet olmalısınız" dedi. İşte tüm bu mesele buradan çıktı. Bununla beraber, Başkan Kanada'ya duyduğu sevgiyi de defalarca dile getirdi. Ekonomik açıdan ve diğer açılardan bakıldığında Kanada'nın ABD'ye katılmasının daha iyi olacağını düşündüğünü belirtti" dedi.

"PLANLANAN BİR TRUMP-Xİ GÖRÜŞMESİ YOK"

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir görüşme ihtimaline ilişkin bir soru alan Rubio, "Başkan bir noktada kendisiyle görüşecek, bu görüşme olacak. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Şu anda böyle bir plan olduğunu sanmıyorum" dedi.

Rubio, "Kendileri iki büyük, önemli ve güçlü ülkelerin liderleri. Fikir birliğinde olsunlar ya da olmasınlar, dünyanın güvenliği ve refahı için iletişim kurmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kanada'nın yeni başbakanı Carney'den Rubio'ya tepki

KANADA'NIN YENİ BAŞKANI CARNEY'DEN RUBİO'YA TEPKİ

Diğer yandan Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, yemin ederek göreve başlamasının ardından basına yaptığı ilk açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Kanada topraklarında yaptığı "51. Eyalet" açıklamalarına cevap verdi.

Rubio'nun açıklamalarının "çılgınca" olduğunu savunan Carney, "Biz asla, hiçbir şekilde veya biçimde ABD'nin bir parçası olmayacağız" dedi.

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÖnder:

Amerika batışa gecti son 10 yıl ekonomik göstergeler dipte bir yerlerden gelir elde etmeye çalışıyor ve halk ülkenin gidişatını umursamıyor

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Artık ağzındaki baklayı çıkart tüm siyasiler maasli personel iken turkiyeyi de kat bizde kurtulalım sende biz dende tüm iran ırak suriye yi ele geçirir kına yakarsın

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıDeniz:

Dimyad'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak herif

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSalih Hak:

Suriyeyi de al

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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Trump bey allah aşkına hindistanıda alın yanında pakistanda hediyemiz olsun tepe tepe kullanın.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bu adam malll yaa

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Haber YorumlarıErdal Albayrak:

Bunu ortadan kaldıracak bir ülke yokmu,her gün boş boş konuşuyor

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Ortalık sakinken atıp tutan ülke liderleri ne oldu sesiniz çıkmıyor neymiş hepiniz boş adamlarmışsınız bir deli hepinizi susturdu bir daha ortalıkta kasıla kasıla dolaştığınızı görmeyelim

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Haber YorumlarıA B:

Rusya da Avrupa ya göz diker üçünüz anlaşmalı israille beraber yutacağınız yerleri gizli anlaşmayla aranızda belirlediniz anlaşma aranızda tamamlandı anladık

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

ABD 'nin bu denli saldırgan olması çöküşe geçmiş sahte kabadayılıktan öte bir durum değil.. orada kaptan swing, gamlı baykuş ve puik var... derler ki: Trump fazla kaşınma yoksa ebenin.......;))))

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