Pazaryeri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısında İşyeri Kiraları Görüşüldü

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında vatandaşlardan gelen dilekçeler ve İmar planları ve mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinde 2024 yılı kira artış ücretleri görüşüldü.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında vatandaşlardan gelen dilekçeler ve İmar planları ve mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinde 2024 yılı kira artış ücretleri görüşüldü.

Pazaryeri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı belediye toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşti. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda vatandaşlardan gelen talep ve istek dilekçeleri değerlendirildi. Mülkiyeti Pazaryeri Belediyesine ait işyerlerinde kira artışı yapılırken, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısına MHP Bilecik ve Pazaryeri İlçe Teşkilatından partinin yöneticileri de katılırken, Başkan Tekin, "Pazaryeri Belediyesi olarak meclis toplantımızın İlçemize hayırlı olmasını dileyerek desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK