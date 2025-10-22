Paşinyan, Azerbaycan-Türkiye Boru ve Elektrik Hatları Projesini Duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'nda, "Yakın zamanda, Ermenistan üzerinden geçecek şekilde Azerbaycan-Nahçıvan ve Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatları kurulacak" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'nda açıklama yaptı. Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye güzergahı üzerine değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Yakın zamanda, Ermenistan üzerinden geçecek şekilde Azerbaycan-Nahçıvan ve Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatları kurulacak" şeklinde konuştu. Paşinyan, bu adımın ABD'nin başkenti Washington'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte imzaladıkları "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi" çerçevesinde görüşüldüğünü bildirdi.

Ermenistan-Türkiye sınırı açıklaması

Türkiye ve Azerbaycan ile bu konularda müzakereler yürüttüğünü belirten Paşinyan, bu projelerin hayata geçirilmesi için en önemli koşulun barış olduğunu söyledi. Nikol Paşinyan, "Şu anda Azerbaycan ile tesis edilen barışın daha kurumsal bir çerçeveye oturtulması yönünde çalışıyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye arasındaki normalleşme sürecine de değinerek, "Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve her şey hazır durumda" ifadelerini kullandı. - ERİVAN