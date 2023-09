Nazilli Belediye Başkanı İtfaiyecilik Mesleğini Kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İtfaiye Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, İtfaiyecilik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek tüm itfaiye personelinin haftasını kutladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sadece yangınlarda değil, sel ve deprem gibi tüm doğal afetlerde halkın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışan İtfaiye teşkilatının yapmış oldukları hizmetin her türlü takdirin ötesinde olduğunu ifade etti.İtfaiyecilerin gece gündüz demeden zor şartlarda, büyük bir fedakarlık örneği göstererek, kendi hayatlarını hiçe sayarak, cesaretle görevlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Kürşat Başkan; "Her türlü afette, kendi canından önce vatandaşların canını düşünen itfaiyecilerimize minnet borcumuz var. Hayatın her noktasında her türlü olumsuz ortamda bizler için canla başla mücadele eden İtfaiye Personelimiz kutsal bir vazife ifa etmektedir. Yaz, kış demeden hem yangın hem kurtarma faaliyetlerini özveriyle yürüten itfaiyecilerimizin kazasız ve belasız bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini temenni ederken, yangınsız ve afetsiz günler diliyor tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum" dedi. - AYDIN