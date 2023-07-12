NATO Savunma Bakanları İklim Değişikliği Mutabakat Zaptı İmzaladı

- NATO Savunma Bakanları iklim değişikliği mutabakat zaptı imzaladı

VILNIUS - NATO Savunma Bakanları, İklim Değişikliği ve Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi Operasyonel Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

NATO ülkelerinin savunma bakanları Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen törende NATO İklim Değişikliği ve Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi Operasyonel Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de yer aldığı imza töreninde konuşma yapan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, iklim değişikliğinin Dünya'nın geleceği için varoluşsal bir tehdit olduğunu bu nedenle güvenlik açısından önemli olduğunu söyledi. NATO'nun yenilenebilir çağda fosil yakıt kullanan bir ittifak olarak kalamayacağını belirten Geoana, ittifakın faaliyetlerini aksatmadan savaş uçaklarından tanklara kadar tüm araçlarında yeşil enerjinin kullanıldığı bir geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi. Geona, Kanada'nın Montreal'de kurulan İklim Değişikliği ve Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi ile NATO'nun bir milyar vatandaşının güvenliğine yeni bir katkı daha sağladığını kaydetti.