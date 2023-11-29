NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna egemen, bağımsız ve demokratik bir ulus olarak ayakta kalmayı başardı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğini koruduğunu ve demokratik bir ulus olarak ayakta kalmayı başardığını belirtti. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda çalıştıklarını ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Rusya- Ukrayna gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna egemen, bağımsız ve demokratik bir ulus olarak ayakta kalmayı başardı" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantı öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştüklerini ve NATO tarihinde Ukrayna ile ilk kez bir Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda çalıştıklarını belirten Stoltenberg, "Ukrayna'nın üyeliğe giden yolunu da ele aldık. Müttefikler Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı konusunda hemfikir. Şimdi Ukrayna'nın öncelikli reformlarına ilişkin tavsiyelerde bulunduk. Buna yolsuzlukla mücadele de dahil, Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve insan hakları ile azınlık haklarının desteklenmesi ele alınan konular arasında. Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın. Üyelik yolunda onları desteklemeye ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"UKRAYNA İLERLERKEN, RUSYA GERİYE DÜŞMÜŞTÜR"

Stoltenberg, Ukrayna'nın birçok bölgeyi geri aldığını, Rusya'nın ise kayıp vermeye devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl Ukrayna Kiev, Harkiv ve Herson savaşlarını kazandı. Bu yıl da Rusya'ya ağır kayıplar verdirmeye devam ediyorlar. Ukrayna, Rusya'nın başlangıçta ele geçirdiği toprakların yüzde 50'sini geri aldı. Karadeniz'de Ukraynalılar Rus filosunu geri püskürttüler ve tahıl ihracatı için rotalar oluşturarak küresel gıda güvenliğini desteklediler. En önemlisi de Ukrayna egemen, bağımsız ve demokratik bir ulus olarak ayakta kalmayı başardı. Bu büyük bir başarıdır. Ukrayna ilerlerken, Rusya geriye düşmüştür. Rusya, şu anda siyasi askeri ve ekonomik olarak daha zayıf durumda. Siyasi olarak Rusya yakın çevresindeki nüfuzunu kaybediyor. Sadece Ukrayna'da değil, Kafkasya ve Orta Asya'da da. Rusya ayrıca Çin'e çok daha bağımlı hale geliyor. Moskova her geçen yıl geleceğini Pekin'e ipotek ediyor. Askeri açıdan Rusya konvansiyonel güçlerinin önemli bir bölümünü kaybetti. Yüzlerce uçak, binlerce tank ve 300 binden fazla kayıp."

"UKRAYNA SİLAHLARINI NATO STANDARTLARINA GEÇİRİYORUZ"

Stoltenberg, Rusya'yı hafife almamak gerektiğinin de altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda Rusya'yı hafife almamalıyız. Rusya'nın ekonomisi bir savaş zemininde. Putin'in kayıplara karşı toleransı yüksek. Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri değişmedi. Rusya kış öncesinde büyük bir füze stoku yaptı. Ukrayna'nın elektrik şebekesini ve enerji altyapısını vurmak için yeni girişimler görüyoruz. Ukrayna'yı karanlıkta ve soğukta bırakmaya çalışıyor. Müttefiklerin Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Geçtiğimiz hafta 20 NATO Müttefiki Ukrayna için bir hava savunma koalisyonu oluşturma konusunda anlaştı. Bu Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin ve şehirlerinin korunmasına yardımcı olacaktır. Ukraynalıların hayatlarını kurtaracaktır. Şimdi NATO'nun kapsamlı yardım paketini uzun süreli bir yardım programına dönüştürüyoruz. Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma teçhizat ve standartlardan NATO teçhizat ve standartlarına geçmesine yardımcı oluyoruz ve kuvvetlerini bizimkilerle tam olarak birlikte çalışabilir hale getiriyoruz."