Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'lerin Teslimiyle Amerika Verdiği Sözü Tutmuş Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 konusunda Sayın Trump, aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içerisinde. İnşallah, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu.' diyecek." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

" Türkiye'nin İHA- Siha teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzerine NATO'ya akredite etmeyi planladığı İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu anda mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanların gerekli cevabı, gerekli zamanlarda verdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu konuda da belli bir imkana ve güce sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Gerek gücümüzü gerek imkanımızı gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu." ifadelerini kullandı.

"Türk-Amerikan ilişkilerinde gelecek dönemde en öncelikli ortaklık alanının hangisi olmasının beklendiğine" yönelik soru üzerine Erdoğan, savunma sanayisinin önemli adımlardan bir tanesi olduğunu, bunun yanında ekonomik ilişkilerin de çok önemli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, ekonomik ilişkileri Amerika'yla geliştirmenin Türkiye'nin ciddi manada menfaatine olduğuna işaret ederek, "Bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi, F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump, aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu.' diyecek." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı"

"Türkiye'nin demokrasi ve savunma sanayisi konusunda geldiği noktanın" sorulduğu Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da, Doğu'da çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor, sürülerini otlatıyor. Bakıyorsunuz, yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci Terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık. Bizler de örneğin partim, bütün ekibiyle bölgede mitinglerini yapıyor, mitinglerimizi yapıyoruz. Bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum."

"Yaptırımlar büyük oranda kalkmış vaziyette"

Bir gazetecinin, "ABD Başkanı Donald Trump 'Yaptırımları kaldırdık.' dedi ama somut bir takvim belli mi? Yaptırımların ne zamana kadar kaldırılmasını bekliyorsunuz? ABD'deki seçimden önce kalkar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Şu anda Milli Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız."

(Sürecek)