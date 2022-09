MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Sonunda Bahçeli de haklı çıkabilir'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Siyasi şartlar ve uluslararası gelişmeler siyaseti 24 saatte ters yüz edebilecek stratejik dinamikleri içinde barındıran karmaşık bir yapıdır. Meselelere siz bir taraftan yaklaşırken meseleler kendi içinde geniş bir yaklaşımı zorunlu kılabilir. Bu da siyasette umulmadık kırılmalara yol açar. Bu açıdan bakıldığında Sayın Bahçeli'nin beka sorunu var diyerek durup dururken politika değişikliğine gitmesi de geniş değerlendirilmesi gereken bir meseledir" dedi.

Siyasetin husumetle yapılacağına inanan biri olmadığını kaydeden MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Siyasi şartlar ve uluslararası gelişmeler siyaseti 24 saatte ters yüz edebilecek stratejik dinamikleri içinde barındıran karmaşık bir yapıdır. Meselelere siz bir taraftan yaklaşırken meseleler kendi içinde geniş bir yaklaşımı zorunlu kılabilir. Bu da siyasette umulmadık kırılmalara yol açar. Bu açıdan bakıldığında Sayın Bahçeli'nin beka sorunu var diyerek durup dururken politika değişikliğine gitmesi de geniş değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Her şey ya da her doğru her zaman söylenemeyebilir" şeklinde konuştu.

"CHP ve masadan gelen sesler kafaları karıştırıyor"

CHP hakkında Sayın Muharrem İnce'nin yaptığı son zamanlardaki değerlendirmeleri dikkate alınması gerektiğini ifadeden Yılmaz, "Önemli şeyler söylüyor. CHP içinde bir kuşatmadan bahsediyor. Bu önemli bir açıklamadır. Nitekim son günlerde yapılan açıklamalar CHP etrafında bulunan partilerin bir kısmını oradan uzaklaştıracağı gibi özellikle İYİ parti de seçim öncesi bir ayrılmayı da gündeme getirebilir" ifadelerini kullandı.

İYİ Partide Milliyetçileri barındırmayacaklar

Seçim öncesi bir şekilde yollarını ayıracaklarını söyleyen Yılmaz, " Açık ve net söylüyorum. Başını Koray Aydın'ın çektiği kemik milliyetçiler kesin olarak Akşener'in de başını çektiği Doğru Yol geleneğinden gelenlerle seçim öncesi öyle ya da böyle yollarını ayıracaklardır. Orada iki ayrı fikir suni bir birliktelik içindedir. Bu durum seçim yaklaştıkça CHP merkezli yapının HDP arzusunu öne çıkarmasıyla mutlaka kırılacaktır. Böyle bir durumda ya yeni bir milli cephe açılacak ya da Bahçeli'nin beka sorunu üzerinden bir politika şekillenecektir. Bekleyelim görelim ama şu bilinmeli ki, Türkiye'yi ağır şartlar altında zor günler bekliyor. ve bu hükümet en başta İsrail politikası ile büyük hatalar yaptı. Bugün gelinen durumda Yunanistan ile Amerika arasında doğan bu kolektif anlayışın tek nedeni hükümetin en baştan beri uyarılara kulak asmayarak yürüttüğü kötü İsrail politikası olmuştur. Bugün ise Yunan cephesine itilen İsrail'in oradan çıkıp Türkiye ile ilerlemesi büyük bir güven eksikliği nedeniyle çok daha zor hale gelmiştir. Daha da kötüsü kötü bir durumda bir dünya savaşının daha tam merkezindeyiz" diye konuştu.

Rusya ve Çin'den şimdiye kadar savaş uçağı alınmalıydı

Türkiye kapısına dayanan savaş tehdidinin yeni bir şey olmadığını aktaran MYP Lideri Yılmaz, " Amerika ve Avrupa uzun yıllardır Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosu ile bizi hazırlıksız bir savaşa doğru sürüklediği biliniyordu. Bu çerçeve de Amerika'dan alınamayan F-35 savaş uçakları ve diğer uçaklar düşmana verildi. Türkiye bu oyunu sadece S 400 hamlesiyle değil savaş uçağı filosunu genişletmek için hem Rusya hem Çin ile pazarlık konusu yapabilirdi. Bu konuda da ciddi bir geç kalınmışlık var. Bu nedenle daha fazla zaman kaybetmeden Türkiye savaş uçağı filosunu en az iki katına çıkartarak 400 savaş uçağına yükseltmelidir. Sadece sayısı 205 olan uçak filomuz bu kuşatma için yeterli bir sayı değildir" dedi. - İSTANBUL