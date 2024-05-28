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ALMANYA-TÜRKİYE Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. Hafta maçları başladı mı? #127952

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Almanya ve Türkiye arasında gerçekleşecek olan Milletler Ligi maçının tarihi merak konusu oldu. Ayrıca voleybolun kraliçeleri olarak bilinen Filenin Sultanları'nın 2. hafta maçlarının başlayıp başlamadığı da sorgulanıyor.

2024 Kadınlar Milletler Ligi 2. hafta maçları kapsamında, Filenin Sultanları ABD'nin Teksas eyaletinde dört önemli maça çıkacak. İlk maçlarını Almanya'ya karşı oynayacak olan Filenin Sultanları, Milletler Lig'inde 7. Sırada yer alıyor. ALMANYA-TÜRKİYE Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. Hafta maçları başladı mı?

ALMANYA-TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Almanya- Türkiye Milletler Ligi 2. hafta maçı 29 Mayıs Çarşamba 22:30'da başlayacak.

Almanya-Türkiye Milletler Ligi Maçı Ne Zaman, Filenin Sultanları 2. Hafta Maçları Başladı mı?

ALMANYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya- Türkiye Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Almanya-Türkiye Milletler Ligi Maçı Ne Zaman, Filenin Sultanları 2. Hafta Maçları Başladı mı?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

  • 29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
  • 31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
  • 1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
  • 2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Almanya-Türkiye Milletler Ligi Maçı Ne Zaman, Filenin Sultanları 2. Hafta Maçları Başladı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Voleybol Türkiye Almanya Spor Gündem Spor Haberler

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