27-31 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ #128185 Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? #128185
27-31 Mayıs tarihleri arasında halka arz olacak olan şirketler belli oldu. Hafta içerisinde yatırımcıların radarına girecek şirketler arasında Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. bulunuyor. Halka arz olacak olan Horoz Lojistik'in hisse bedeli 55 TL, Yiğit Akü'nün ise 34,68 TL olarak belirlendi.
Vatandaşlar halka arz takvimini yoğun bir şekilde araştırılıyor. SPK'dan onay alan ve gerekli koşulları karşılayan şirketler, onay sonrasında talep toplama tarihlerini belirliyor. Halka arz olacak şirketler, yatırımcıların yakın takibinde bulunmaya devam ediyor. 27-31 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?
27- 31 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ
- Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 29-30-31 Mayıs
- Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 29-30-31 Mayıs
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 29-30 Mayıs
HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ
Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz olacak olan Horoz Lojistik hisse bedeli 55 TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam lot miktarı 20.500.000 olarak belirlendi.
YİĞİT AKÜ HALKA ARZ
Yiğit Akü eşit dağıtım yöntemi ile halka arz olacak. 34,68 TL hisse bedeline sahip olacak halka arz için 75.000.000 lot dağıtılacak.
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ HALKA ARZ
29-30 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak olan Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.'nin hisse bedeli 22,98 TL olarak belirlendi. Eşit dağıtım yöntemi ile 33.885.000 lot dağıtılacak.