CRİSTİANO RONALDO GOL REKORU KIRDI! #129349 Ronaldo Suudi Ligi'nde kaç gol ile rekor kırdı? Cristiano Ronaldo kaç gol attı? #9917

Al-Nassr'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı gollerle Suudi Arabistan Pro Ligi'nde tarih yazdı. Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti. Cristiano Ronaldo'nun kaç gol attığı merak ediliyor. CRİSTİANO RONALDO GOL REKORU KIRDI! Ronaldo Suudi Ligi'nde kaç gol ile rekor kırdı? Cristiano Ronaldo kaç gol attı? İşte tüm merak edilenler...

CRİSTİANO RONALDO KAÇ GOL ATTI?

Al Nassr, sezonun son haftasında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldız Ronaldo'nun iki, Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 yenerek galibiyete ulaştı.

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını kazandı.

Ronaldo, dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu unvanını da elde etti.