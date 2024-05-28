TYT AYT 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI! #9997 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenledi. Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) 26 Mayıs ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta gerçekleşti. Şimdi merak edilen ise, YKS 2024 deneme sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. TYT AYT 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI! YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

YKS DENEME SINAV SONÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, YKS deneme sınavı sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 29 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile birlikte Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacaktır.

Ayrıca, öğrenciler için rehberlik yayını da YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

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