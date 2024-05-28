Üye Girişi
Haberler

Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kişi, merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu. Olayın detayları ve meydana geldiği yer henüz belirsiz. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Ağacagüney Mahallesi İçeri Köy mevkiinde yaşanan olayda İrfan I. isimli şahıs, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NEREDE OLDU?

Samsun Çarşamba'da bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı bir halde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından İrfan I.'nın cansız bedenini otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Samsun Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title