Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu?

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Ağacagüney Mahallesi İçeri Köy mevkiinde yaşanan olayda İrfan I. isimli şahıs, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

OLAY NEREDE OLDU?

Samsun Çarşamba'da bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı bir halde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından İrfan I.'nın cansız bedenini otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.