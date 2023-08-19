Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü kutlamaları için incelemelerde bulundu

Muş Valisi Avni Çakır, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindeki Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş ile Malazgirt ilçesine gelen Muş Valisi Avni Çakır; Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve Okçular Vakfı Yetkilileri tarafından tarihi Milli Park'ta karşılandı. Vali Çakır ve berberindeki heyet, Tarihi Milli Park'ta yapılan çalışmalar ve Millet Bahçesi'ni inceledi. Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiği Tarihi Milli Park ve Millet Bahçesi çalışmaları hakkında Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'dan bilgiler alan Vali Çakır, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapılacak etkinlikler hakkından Okçular Vakfı yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Çakır daha sonra Malazgirt Zafer anıtlarını ziyaret ederek, anıtların tarihi hakkında Kaymakam Göksu Bayram'dan bilgiler aldı.

Son olarak Malazgirt Müzesinde temaslarda bulunan Vali Çakır, "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi kapsamında kazı çalışmaları hakkında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'ten bilgi aldı. - MUŞ