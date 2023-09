Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü tarafından sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen programda konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, aile yapısının ne kadar mutlu olursa ülkemizin de o kadar mutlu ve huzurlu olduğunu belirterek, "Aile kurumumuz ne kadar sağlıklı olursa üzerine inşa etmiş olduğumuz toplum, devlet ve her türlü yapı o kadar sağlıklı o kadar güçlü olur. Ayrıca aile yapımız ne kadar huzurlu ve mutlu olursa ülkemizde o kadar huzurlu ve mutlu olur. Bir aile ne kadar eğitimli ne kadar donanımlı ne kadar dışa açık olursa bu ülkede o kadar rahat o kadar huzurludur. İnşallah bölgemizin her türlü tomografik, sosyolojik, ekonomik ve kültür özelliklerini Muş özelinde bölgemizde aile yapımızın çok güçlü olmasıdır. Özellikle ailede kadının temel direk olduğu da bir gerçek. Kadının da bu yapıda ne kadar güçlendirilmesi gerektiğine hep beraber kafa yoracağız. Hepimizin içinde büyüdüğü bir aile hayatı var. Hepimiz bir aileye mensubuz. Her aile birbirine benzerlik göstermekle beraber farklılarda gösterir. Bugün doğudaki ile batıdaki geleneklerimiz ve göreneklerimiz, ekonomik gelişim seviyesi ve eğitim durumumuz ve seyre bu şartlarda farklılıklar var bu farklarda ailenin durumunu huzurunu bir tık aşağı veya yukarı çekmektedir, bu yüzden olumlu yanlarını artırmak, olumsuz yanlarını ise aşağı çekmek çalıştaydaki amacımız" dedi.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Tüm dünyanın aile kurumunda anlaştığını ifade ederek, "Bugün 4 harfinin birleşiminden oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Tüm dillerde ve kültürlerde ortak bir tanımda bazı şeylerde anlaşmasalar da aileyi oluşturan etkenlerin ve bileşenlerde anlaştığı bir kurum aile kurumudur. Tüm toplumumuz tüm dünyamız bir kurumda anlaşmıştır. Bu aile kurumunda çok önemli bir kurumdur. Kadim medeniyetimizin tarih boyunca güçlü bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için en önemli sebeplerinden birisi bizim aile yapımızdır. Ancak değişen düzende güçlü Türkiye vizyonunun Türkiye'ye yüzyılı hedefine katkı sunmak için kıymetli Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin talimatları ile ailenin korunması güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması anlayışıyla 81 il müdürlüğümüzde çalıştaylar düzenlenmektedir" şeklinde konuştu.

Çalıştayda, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, STK temsilcileri ve aileler katıldı. - MUŞ